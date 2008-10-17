اجلاس منطقه ای مدیران کمیته امداد در زیباکنار گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این همایش با هدف تلاش در جهت تحقق اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه و گسترش در حوزه معرفتی و شناختی، ظرفیت سازی منابع انسانی و کارآمدی در مدیریت به منظور زمینه سازی نو آوری به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی تفریحی صدا و سیمای زیباکنار برگزار می شود.

سرپرست کمیته امداد کشور در آیین افتتاح این اجلاس با تاکید برخدمت رسانی به محرومان جامعه توسط مسئولان گفت: همه حرکتها باید به سمت محرومان باشد.

حسین انواری افزود: هرچه رویکرد مسئولان به سمت محرومان باشد نمود کار آنها بیشتر و کشور به مدیریت کارآفرین، همراه با کارآمدی نزدیکتر خواهد شد.

وی گفت: اگر چه مهمترین هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) توجه به محرومان با این رویکرد خواهد بود، اما این نهاد به تنهایی توان حل مشکلات محرومان جامعه را ندارد و نیازمند کمک همه دستگاهها است .

انواری، ایجاد روحیه نشاط و آرامش در جامعه به ویژه در بین محرومان را عامل موثر در رضایتمندی آنها و بستری مناسب برای رشد و تعالی کشور با کمک همه مسئولان دانست .

این مقام مسئول در کمیته امداد کشورهمچنین با اشاره به نامگذاری سال نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری، تحقق این فرمان را تکلیف شرعی و قانونی همه آحاد ملت خواند و یادآورشد: لازمه ایجاد بستر رشد استعدادها و نوآوری در جامعه، خدمت صادقانه مسئولان، رضایت مندی مردم، استفاده از تمامی ظرفیتها و شناسایی آسیب ها در حوزه اجرایی است.

