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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۹

فرهاد رهبر:

رکود علمی کشور یک شبه حل نمی شود

رکود علمی کشور یک شبه حل نمی شود

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه "رکود علمی یک شبه حل نمی شود" گفت: دانشگاه تهران توجه به تحصیلات تکمیلی را با جدیت پیگیری می کند و اگر حمایت و نظرات سازنده دانشجویان نباشد نه دانشگاه و نه کشور راه به جایی نخواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رهبر در جمع نمایندگان بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، جامعه فرهنگی دانشجویان و انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با بیان این مطلب افزود: تشکلهای دانشجویی در هدف با یکدیگر اشتراک دارند و تنها تاکتیکهای آنها برای رسیدن به هدف متفاوت است که این برای ارتقای دانشگاه لازم است.

رئیس دانشگاه تهران با استقبال از شور، نشاط و انگیزه در دانشجویان گفت: دشمنان نمی‌خواهند دانشگاه پویا باشد بلکه می خواهند دانشجو را درگیر مسائل کوچک کنند و دشمن خواهان اختلاف و تفرقه در جنبشهای دانشجویی است.

وی تاکید کرد: اگر همکاری دسته جمعی و اتحاد بین دانشجویان و مسئولان دانشگاه نباشد مشکلات دانشگاه حل نخواهد شد.

فرهاد رهبر دانشجویان را از پیشتازان عرصه روشنگری و روشنفکری جامعه دانست و گفت: اگر جنبش دانشجویی این رسالت را از دست دهد جای دغدغه است.

رئیس دانشگاه خواستار همکاری دانشجویان در اجرای طرح شهر الکترونیکی دانشگاه شد و افزود: دانشجویان در برنامه ریزیهای دانشگاه نقش بیشتری از خود نشان دهند.

کد مطلب 766652

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