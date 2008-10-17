بی توجهی به امر به معروف موجب دوری جامعه از برکات می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امام جمعه موقت خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهرستان، با تاکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، اظهار داشت: احیا این فریضه موجب نجات انسانها از مصیب ها خواهد شد.

آیت الله صادقی با اشاره به تاکیدات قرآن در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، انسان را موجودی هدایت پذیر عنوان کرد و خواستار گسترش این فریضه در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد شد.

وی با بیان اینکه نصیحت از روی مهربانی به منظور هدایت افراد در زمینه فرایض دینی و اخلاقی وظیفه هر مسلمانی است، بیان داشت: همه گرفتاری های امروز موجود در برخی جوامع اسلامی ناشی از عمل نکردن به تعالیم و دستورات دینی است.

خطیب جمعه خرم آباد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تقسیم عبادات به دو دسته فردی و اجتماعی، عنوان کرد: اقامه نماز جماعت یکی از فرایضی است که علاوه بر جنبه فردی آن دارای آثار و نتایج برجسته اجتماعی است.

وی همچنین به اهمیت فریضه الهی - سیاسی نماز جمعه اشاره کرد و خواستار حضور پررنگ و گسترده مردم در این فریضه شد.

آیت الله صادقی فریضه حج را یکی عبادات اجتماعی که موجب همدلی و اتحاد در میان مسلمانان سراسر دنیا می شود برشمرد و افزود: حضور یکپارچه مسلمانان در مراسم حج تمتع یکی از جلوه های درخشان اتحاد و انسجام مومنان در مواجه با ظلم و استکبار جهانی است.

امام جمعه خرم آباد همچنین خواستار همدلی و همراهی مسلمانان جهان در مقابله با زورگویی های آمریکا و رژیم غاصب اسراییل شد.