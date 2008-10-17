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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

یک نظرسنجی نشان داد :

تاکید مردم عراق بر همه پرسی درباره توافقنامه امنیتی با آمریکا

تاکید مردم عراق بر همه پرسی درباره توافقنامه امنیتی با آمریکا

خوانندگان روزنامه الصباح عراق در نظرسنجی ای که بر پایگاه اینترنتی این روزنامه انجام شد بر ضرورت انجام همه پرسی درباره توافقنامه امنیتی با واشنگتن تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الصباح با طرح این پرسش که آیا به نظر شما ضرورت برگزاری همه پرسی درباره توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن پیش از تصویب آن وجود دارد، اقدام به بررسی نظر مخاطبین خود درباره این موضوع پرداخت.

دراین نظرسنجی که شش هزار و 579 تن شرکت کردند، حدود 70 در صد معادل چهار هزار و 506 نفر بر ضرورت برگزاری همه پرسی در بین مردم عراق پیش از تصویب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تاکید کردند.

همچنین حدود 31 در صد معادل دو هزار و 73 تن نیز با این پرسش مخالفت کردند.

این درحالی است که پیش از این نیز مراجعه کنندگان پایگاه اینترنتی الجزیره به این سوال که آیا به نظر شما توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن، حاکمیت عراق را محقق می کند یا خیر؟ رای منفی دادند و حدود 94 درصد از آنان مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند.

نوری المالکی و بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشترگروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.

کد مطلب 766685

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