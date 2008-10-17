مصوبات دور دوم سفر دولت به گیلان به صورت جدی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام عربانی درخطبه‌های نماز جمعه‌ این هفته رشت، افزود: با اجرایی شدن این مصوبات چهره استان گیلان که زمانی قطب توسعه و استان اول کشورمحسوب می گردید ، متحول شود.

امام جمعه موقت رشت ، با اعلام اینکه محرومیت‌ های استان گیلان در پشت طبیعت سبز آن پنهان شده است، گفت: نیازهای و محرومیت‌ های مادی مردم تا جایی که ممکن و میسر است، مرتفع شود.

وی ،همچنین با اشاره به دشمنی‌ ها و دسایس و تهدیدهای آمریکا و سایر قدرتهای شیطانی علیه مردم مسلمان ایران و سایر ملت های منطقه، اظهارداشت: ملت مسلمان ایران با توجه به توانمندهای مادی و معنویش از هیچ قدرتی هراس ندارد.

حجت الاسلام عربانی گفت: با وجود این رهبر فرزانه انقلاب و حضور این مردم با صفا دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

امام ‌جمعه موقت رشت همچنین گفت: به برکت خون شهدا، درایت مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم، کشور ما در اوج توجه جهانی، امنیت و اقتدار قرار دارد.

وی ادامه داد: جهان امروزی به عصر تازه‌ای وارد شده و هم ‌اکنون دنیا از جنگ، گرسنگی، فزون ‌خواهی، قدرت طلبی و تضییع حقوق اولیه انسانی خسته شده و به دنبال برون رفت منطقی از این وضعیت است.

وی درادامه خطبه‌ های نماز جمعه با اشاره به خلاء فکری و مدیریتی در جهان غرب برای اداره دنیا و حتی کشور خودشان افزود: ریشه اصلی بحرانها در جهان غرب دور افتادن از اخلاق و عواطف اصیل انسانی است.

خطیب نماز جمعه رشت در ادامه از مردم استان گیلان به دلیل حضور باشکوه و سبزشان در مراسم استقبال از رئیس جمهوری ایران اسلامی تشکر و تقدیر کرد.

