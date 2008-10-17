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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۰

امام جمعه کرج:

بسیاری از مفاسد اجتماعی با ورزش قابل پیشگیری است

بسیاری از مفاسد اجتماعی با ورزش قابل پیشگیری است

کرج - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محسن کازرونی گفـت: بسیاری از مفاسد و معضلات اجتماعی جامعه با ورزش قابل پیشگیری است که از این نظر، توجه به جوانب گوناگون امر نربیت بدنی و ارتقاء آن از اهیمت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، خطیب نماز جمعه کرج در خطبه های امروز خود ادامه داد: صرفنظر از نقش ورزش در کاهش معضلات، ورزش در سلامتی افراد نیز تاثیر بسزایی دارد که این امر، ضرورت توجه بیشتر به تربیت بدنی را بیش از پیش آشکار می کند.

وی در این خصوص افزود: اگر دولت بخش مهمی از بودجه را به ارتقای سطح ورزش در کشور اختصاص دهد دیگر لازم نیست برای بخش بهداشت و درمان، بودجه زیادی در نظر بگیرد، زیرا همان طور که گفته شد ورزش از بروز بسیاری از بیماریها جلوگیری می کند و در امر درمان نیز تاثیر زیادی دارد.

کازرونی با اشاره به هفته تربیت بدنی و لزوم گسترش امکانات ورزشی در شهرستان کرج اظهار داشت: کرج، جمعیت زیاد و به تبع آن نیازها و پتانسیلهای ورزشی زیادی دارد که اگر بخواهیم به این نیازها به خوبی پاسخ دهیم و زمینه به فعلیت درآمدن پتانسیلها را فراهم کنیم باید در وهله اول، امکانات تربیت بدنی این شهرستان را افزایش دهیم.

کازرونی با اشاره به هفته تربیت بدنی اظهار داشت: بدن، مرکب روح انسان برای رسیدن به کمال است که به همین دلیل هیچ گاه نباید از توجه به سلامت آن غافل شویم.

کد مطلب 766701

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