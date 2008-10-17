اهدای جایزه نوبل به لوکلزیو اشتباه بود

به گزارش خبرنگار مهر، لاکیس پروگویدیس روز گذشته در حاشیه کارگاه مشترک ادبی ایران و فرانسه در پاسخ به پرسشی در خصوص اعطای جایزه نوبل ادبیات به ژان ماری گوستاو لوکلزیو با بیان اینکه "این داوران نوبل نیستند که می توانند به ما بگویند چه بخوانیم و چه نخوانیم؟" گفت: در سالهای 1990 که جنبشی در رمان در دنیا آغاز شد که در عین تازگی دارای تنوع بود و از این نظر حیرت آور بود.

سردبیر نشریه کارگاه رمان تاکید کرد: این نویسنده (لوکلزیو) به همراه تعدادی از نویسندگان دیگر در این طیف جای می گیرند که بسیار هم خوب می نویسند اما باید بگویم جایزه نوبلی که به او اهدا شد کار بد و اشتباهی بود که صورت گرفت هر چند به عنوان یک فرانسوی مفتخرم جایزه نوبل امسال به کشور من آمده است.

وی با بیان اینکه "امروز نویسنده باید نویسنده امروزش باشد" افزود: کار نویسندگان امروز دریافت نوبل نیست و لوکلزیو هم نویسنده امروز ما نیست. این نهادهای آکادمیکی مانند نوبل اند که به خاطر وزن و نفوذشان باعث می شوند به برخی نویسندگان توجه شود و به برخی نه! آکادمی نوبل به نویسندگان امروزمان توجهی نمی کند.

این نویسنده فرانسوی که بیش از 15 سال است نشریه "atelier du roman" (کارگاه رمان) را در فرانسه منتشر می کند اضافه کرد: من یک بار برخی آثار لوکلزیو را خوانده ام اما پیش از آنکه حوصله ام را سر ببرند آنها را کنار گذاشتم و امروز هم دیگر او را نمی خوانم. او کسی نیست که توجهم را به خود جلب کند و نویسنده ای هم نیست که آثارش را دوست داشته باشم.

ژان ماری گوستاو لوکلزیو نویسنده فرانسوی هفته گذشته نوبل ادبی 2008 را از آن خود کرد. رمانهای "صورت جلسه"، " بیابان"، "تب" و "دادخواست" از جمله آثار وی به شمار می روند.