رویکرد چندوجهی نیاز قرن حاضر/ اتحاد تمدنها درپی احترام به فرهنگها است

به گزارش خبرنگار مهر، جورج سامپایو نماینده عالیرتبه سازمان ملل متحد در اتحاد تمدنها و رئیس جمهور سابق پرتغال روز پنج شنبه طی یک نشست خبری با اشاره به اینکه در سفر خود به ایران با رهبر معظم انقلاب و منوچهر متکی دیدار داشته و در دانشگاه آزاد نیز سخنرانی کرده است، به چگونگی راه اندازی "اتحاد تمدنها" اشاره کرد و اظهار داشت: پیشنهاد اولیه ابتکار عمل "اتحاد تمدنها" از سوی رئیس جمهور اسپانیا و ترکیه ارائه شد که در زمان دبیرکلی کوفی عنان مورد استقبال او قرار گرفت.

وی افزود: نخستین اقدام کوفی عنان این بود که از 20 متخصص که حجت الاسلام خاتمی جزء این 20 نفر بود، خواست تا گزارش اولیه تهیه کنند که چرا به ابتکار عمل "اتحاد تمدنها" نیاز است. هر 4 سال یکبار گروه" دوستان اتحاد تمدنها" که اینک دارای 91 عضو از 82 کشور و 9 سازمان بین المللی است گردهم می آیند و درباره مهمترین برنامه ها، روندها، رویکردها با محوریت آموزش، رسانه ها، مهاجرت، جوانان بحث می کنند.

سامپایو با بیان اینکه از هر کشور خواسته ایم یک هماهنگ کننده معرفی کند تا در زمینه کثرت و تنوعات فرهنگی موجود در کشورش گزارشهایی ارائه دهد، یادآور شد: چالشهای عمده ای فرا روی صلح و ثبات وجود دارند که رقابت فزاینده سودآوری میان قدرتهای مختلف، دو یا چند قطبی شدن و رشد کلیشه ای فرهنگی از جمله آنها به شمار می روند که این چالشها مبنای کار ابتکار عمل سازمان قرار گرفته است.

رئیس جمهور سابق پرتغال با تأکید بر اینکه همه روزه در رسانه ها شاهد هستیم که شرایط و موقعیتهای متعددی به وجود می آیند که منجر به کشمکشهای بین ادیان و فرهنگها در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی می شوند، تصریح کرد: بسیاری از این درگیریها از مشکلات مختلف بین المللی نشأت می گیرند. اما نقش عمومی و فزاینده زندگی در کنار همدیگر و احترام به یکدیگر در جوامع چند فرهنگی مورد توجه است، تا زمانیکه این کلیشه ها و دیدگاههای نادرست درباره فرهنگها و تمدنهای مختف وجود دارد، فرهنگها به سمت برخورد تمدنها پیش می روند و ما باید از اشاعه این فکر جلوگیری کنیم و به این سمت نرویم.

نماینده عالیرتبه سازمان ملل متحد برای اتحاد تمدنها با تأکید بر اینکه جوامع مسلمان فکر می کنند غربیها سلطه گر هستند و غربیها فکر می کنند مسلمانان افراطی و دور از مدارا هستند، افزود: طی این ابتکار عمل این دیدگاهها بر اساس برنامه کار، اهداف و رویکرد تغییر می کنند. در زمینه برنامه کار یا دستور کار با مسئله آموزش، جوانان، رسانه ها و مهاجرت رو به رو هستیم. در زمینه اهداف، هدف عمده این است که شکافها و گسستها را پر کنیم. رویکردی که مبتنی بر نتایج و یا محصول است که سعی می شود نتایج و پیامدهای آن مدنظر قرار گیرند که اگر اجرا شوند، با وجود تفاوتها در سطح زندگی، با آن کنار می آییم. در این راستا فعالیتهایی داشته ایم.

وی در ادامه گفت: نمونه اول ارائه راههایی برای ایجاد فرصتهای شغلی و اقتصادی برای جوانان به ویژه در جهان عرب است که بالاترین میزان بیکاری را دارا هستند. نمونه دیگر صندوق رسانه ها است که برای طرح دیدگاههایی است که در واقع تأمین افکار عمومی جهت رفع برداشتهای غلط اقلیتها است. نمونه دیگر ساز و کار واکنش سریع رسانه ای است که مجموعه ای از کارشناسان بین المللی به صورت آنلاین آماده اند تا مشاوره دهند تا بحرانها و اتفاقات ناگوار رفع شود. نمونمه دیگر اماکن پاکسازی است یعنی کنار گذاشتن برخی از ایده ها که تمرکز عمده بر آموزش رسانه ها و آشنا کردن مردم با رسانه ها و آشنا کردن رسانه ها با وظایف خود است که آموزش ادیان و اعتقادات از سوی یونسکو مورد توجه قرار می گیرد. نمونه دیگر صندوق همبستگی جوانان است که در مقیاس کوچک فعالیت می کند.

جورج سامپایو با تأکید بر اینکه در گروه "دوستان اتحاد" از کشورهایی مانند اسپانیا، ایران و پرتغال تقاضا کردیم یک استراتژی ملی جهت گفتگوهای میان فرهنگی ارائه کنند تا شکاف میان کشورها از بین برود، یادآور شد: این شکافهای فرهنگی و دینی در سطح داخل کشور در ابعاد محلی، بومی و ملی مطرح است که می خواهیم نماینده ای از هر کشور استراتژی کشورش را بیان کند. کل گروه اتحاد تمدنها با این نماینده ارتباط مستقیم دارند که اسپانیا، بلغارستان و نیوزیلند استراتژی خود را اعلام کردند و روسیه و مراکش هم بر روی این مسئله کار می کنند.

وی با بیان اینکه در قرن حاضر نیاز به رویکرد چند وجهی داریم تا مسائل را بفهمیم و در چارچوب فضای تکثر فرهنگی کار کنیم، تصریح کرد: هدف فعالیت اتحاد تمدنها این نیست که مشکلات سیاسی را حل کند، بلکه می خواهد توسعه پایدار، درک و احترام به اختلافات فرهنگی و دینی را دنبال کند و هدف آن اشاعه تکبر فرهنگی و راه حل یکسان برای رفع مشکلات نیست بلکه بر همکاری میان کشورها تأکید دارد.