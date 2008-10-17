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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۶

هفته پنجم لیگ برتر /

تساوی استقلال و برق شیراز در پایان نیمه اول

تساوی استقلال و برق شیراز در پایان نیمه اول

جدال دو تیم استقلال تهران و برق شیراز در پایان نیمه نخست با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نیمه ابتدا تیم استقلال تهران در دقیقه 17 توسط صمد زارع، مدافع تیم فوتبال برق شیراز به گل رسید. این مدافع برای مهار سانتر جان واریو که از جناح چپ روی دروازه برق آمده بود تکل رفت اما به اشتباه دروازه تیم خود را گشود.

یک دقیقه پس از ثبت این گل زمانی که استقلالی‌ها هنوز در شادی گل پیروزی بودند، مهدی کریمیان روی همکاری تیمی با دیگر بازیکنان برق شیراز در قلب دفاع آبی پوشان صاحب توپ شد و با یک ضربه فنی دروازه وحید طالب لو را گشود.

در پایان 45 دقیقه نیمه نخست بازی با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید تا دو تیم در نیمه دوم برای رسیدن به پیروزی تلاش کنند.

قضاوت بازی استقلال - برق شیراز برعهده محمود رفیعی است. او در نیمه اول به پیروز قربانی از تیم استقلال تهران کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 766768

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