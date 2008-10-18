پیام خراسان در نیمه دوم موقعیت خاصی نداشت

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، علی انصاریان مدافع تیم فوتبال استقلال اهواز عصر روز گذشته پس از شکست تیمش در مقابل پیام خراسان در جمع خبرنگاران در استادیوم ثامن الائمه (ع) افزود: در نیمه دوم بازی دست ما بود و می‌توانستیم با استفاده از این موضوع، پیروز از زمین بازی خارج شویم.

مدافع تیم فوتبال استقلال اهواز تصریح کرد: بازیکنان پیام در نیمه دوم موقعیت خاصی نداشتند و تنها یک بار تیرک دروازه ما را به لرزه درآوردند ولی ما موقعیت‌های زیادی داشتیم که متاسفانه از آنها استفاده نکردیم.

وی اظهار داشت: تیم ما شرایط خوبی دارد و رو به رشد است و به همین دلیل به آینده‌ لیگ امیدواریم.

مدافع تیم فوتبال استقلال اهواز در خصوص گل‌های تیم‌ فوتبال پیام گفت: متاسفانه روی اشتباهات فردی گل خوردیم و اگر کمی بیشتر دقت می‌کردیم این توپ‌ها تبدیل به گل نمی‌شد.