جنگ عراق برای سیاست خارجی آمریکا ویرانگر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "مادلین آلبرایت" در جمع سردبیران و خبرنگاران روزنامه واشنگتن تایمز گفت : عراق پیامدهای ویرانگری را برای سیاست آمریکا ایجاد کرد، اما با این وجود واشنگتن نباید با تعیین زمان مشخص یا ضرب الاجل برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از عراق آن هم درست در میانه درگیریها موافقت کند.

وزیر امور خارجه آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کیلنتون در ادامه افزود : من هرگز با تعیین کردن یک زمان مشخص موافق نبودم. در بوسنی ما یک زمان مشخص انتخاب کردیم اما سپس نتوانستیم در آن تاریخ از بوسنی خارج شویم و همین امر اعتبار ما را کاهش داد.

منظور آلبرایت خروج 20 هزار نظامی خارجی از بالکان بود که این نیروها در سال 1995 و بر اساس صلح دیتون به منظور حفظ صلح در آن منطقه مستقر شده بودند.

مخالفت آلبرایت با طرح ضرب الاجل برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق در حالی است که "باراک اوباما" نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده که در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر سال جاری اولین کار او در مقام رئیس جمهور آمریکا خارج کردن نظامیان آمریکایی از عراق بر اساس یک برنامه زمانی مشخص خواهد بود.