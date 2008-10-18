نتیجه بازی پیام و استقلال اهواز باید با تساوی پایان می یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر میثاقیان عصر دیروز پس از پایان بازی در مقابل استقلال اهواز در جمع خبرنگاران در استادیوم ثامن الئمه (ع)افزود: بازی بدی انجام ندادیم و من مطمئن بودم که بازی را می‌بریم اما متاسفانه اینگونه نشد.

میثاقیان تصریح کرد: این بازی یکی از بازی‌های خوب ما بود و فوتبال خوبی به نمایش گذاشتیم، به گونه‌ای که امروز نباید بازی را واگذار می‌کردیم. بازی درمقابل پیام بازی پایاپایی بود و نتیجه تساوی نتیجه‌ای عادلانه برای این بازی بود.

سرمربی استقلال اهواز اظهار داشت: به هواداران خوزستانی قول می‌دهم که تا آخرین لحظه می‌جنگم زیرا من مرد جنگم‌ و مطمئن باشند با همان روحیه و انگیزه جنگی خود ادامه می‌دهم و صددرصد موفق می‌شوم.

وی اظهار داشت: داوری مشکلی نداشت ولی به نظر من گلی که در دقایق پایانی زدیم درست بود.

سرمربی استقلال اهواز با تبریک به تیم فوتبال پیام خراسان برای کسب این پیروزی افزود: آنها تیم جوان، جنگنده و خوبی هستند و امیدوارم در ادامه لیگ هم موفق باشند.

در پایان این بازی و هنگامی که بازیکنان ذخیره و مسئولان استقلال اهواز قصد داشتند از جایگاه تماشاگران به سمت رختکن حرکت کنند در یکی از گیت‌های ورزشگاه ثامن مشهد درگیری شدیدی بین ماموران انتظامی و مسوولان و بازیکنان استقلال اهواز رخ داد.

برای بعضی از دوربین‌های تلویزیونی که از این صحنه فیلم‌برداری می‌کردند مشکلاتی پیش آمد به گونه‌ای که بین گزارشگران دوربین برنامه‌ تلویزیونی 90 با بعضی از ماموران انتظامی درگیری ایجاد شد.