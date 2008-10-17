به گزارش خبرنگار مهر، پیکان با برتری 2 برصفر مقابل ابومسلم مشهد، ذوب آهن و برق شیراز را پشت سرگذاشت و از رده سوم جدول رده بندی به صدر آمد. این هفته ذوب آهن و برق شیراز یک پله نزول کردند اما مس کرمان با وجود شکست برابر ملوان در جایگاه چهارم جدول رده بندی باقی ماند.

در جدول رده بندی ارتقا سه پله ای ملوان بندرانزلی و پیام مشهد جالب توجه است که این هفته توانستند به ترتیب مقابل تیم‌های مس کرمان و استقلال اهواز پیروز شوند. در انتهای جدول نیز داماش گیلان، راه آهن شهرری و سایپا کرج فانوس به دست هستند و چشم به بازیهای آینده دارند.

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است: