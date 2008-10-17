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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۹:۵۱

سرمربی برق شیراز :

برق شایسته قرار گرفتن در صدر جدول است / روند موفقیت ها را ادامه می دهیم

برق شایسته قرار گرفتن در صدر جدول است / روند موفقیت ها را ادامه می دهیم

محمد عباسی با تقدیر از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر استقلال گفت: تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا بتوانیم برق شیراز را همچنان در صدر جدول لیگ برتر حفظ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال برق شیراز که پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر استقلال تهران در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: فوتبال بسیار خوبی را شاهد بودیم و دو تیم بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.

عباسی در ادامه خاطر نشان کرد: استقلال با مربیگری قلعه نویی تیم بسیار خوب و منسجمی دارد و خوب فوتبال بازی می کند. ما هم توانستیم با بازیکنان بومی که داریم خوب بازی کنیم و منسجم باشیم .

وی از عملکرد بازیکنانش در دیدار امروز برابر استقلال ابراز رضایت کرد و خاطر نشان ساخت: امیدوارم که این روند را ادامه دهیم و بتوانیم همچنان صدر جدول را حفظ کنیم.

محمد عباسی در پاسخ به افرادی که معتقدند جایگاه برق شیراز صدر جدول نیست گفت: خیلی ها معتقد هستند که تیم ما با توجه به نفراتی که دارد نباید در صدر جدول باشد اما این جوانان جویای نام و هماهنگ نشان دادند که توانایی این کار را دارند و قطعا در دیدارهای آینده نیز برای حفظ همین موقعیت تلاش خواهند کرد.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز در مورد قضاوت محمود رفیعی در این دیدار گفت: داوری خوب بود و مشکلی نداشت و بر خلاف هواداران استقلال که تصور می کردند داور با وقت کشی بازیکنان ما برخورد نمی کند اما ایشان به صحنه ها نزدیک بود و بدون شک بهترین تصمیمات را گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد برق شیراز بتواند با ادامه روند رو به رشدش ، همچنان یکی از شانس های صدرنشینی در رقابتهای لیگ برتر باشد.

کد مطلب 766799

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