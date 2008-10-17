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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۲۰:۱۶

متکی در آستانه:

اروپا برای جلوگیری از توهین به ادیان قانون تدوین کند

اروپا برای جلوگیری از توهین به ادیان قانون تدوین کند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از رواج اسلام ستیزی در غرب تاکید کرد اروپا باید مقررات و قوانینی تدوین کند که در آن مشخص شود توهین به ادیان متفاوت با مفهوم آزادی بیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی که در آستانه، پایتخت قزاقستان به سر می‌برد امروز در سخنانی در اجلاس مشترک وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی و غربی با عنوان "جهان مشترک، پیشرفت از طریق تنوع" گفت: حل مشکلات جهانی راه ‌حل جهانی می‌طلبد که نیازمند دو اصل همفکری و مشارکت جهانی است، اصولی که در گذشته توسط غرب نادیده گرفته شده و به یکجانبه‌گرایی که بازدارنده گفتگوی سازنده است منجر شد.

 وزیر امور خارجه کشورمان نمونه این بی‌توجهی غرب را تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون مشارکت فعال کشورهای اسلامی دانست و افزود: اعلامیه جهانی حقوق بشر با برخورداری از مفاهیم ژرف، فاقد ماهیت جهانشمولی است.

وی افزود: به اعتقاد ما توجه به دستورات الهی، گریز از یکجانبه گرایی، یکسو اندیشی و جزم‌اندیشی سیاسی ضروری است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به روند تاریخی شکل‌گیری اسلام‌ستیزی بعد از فروپاشی نظام دو قطبی اظهار کرد: لیبرال دموکراسی تلاش کرد اسلام‌ستیزی را به یک ایده تئوریزه شده در غرب تبدیل کند که در آن نیاز به ایجاد دشمن در افکار عمومی غرب و مقابله با آن مبنا است و در این مسیر از آکادمیسینها و دانشگاهیان بهره زیادی گرفته شد تا این تئوری مبنای برنامه‌ریزی در مدیریت افکار عمومی و سیاست خارجی شود، بنابراین اسلام ستیزی یک ایده تئوریزه شده در غرب است.

متکی افزود: اصرار بر سکولاریسم ریشه‌ای کاملا سیاسی دارد نه فرهنگی و ناشی از تعریف غرب از گفتمان لیبرال دموکراسی است که با انقلاب اسلامی و تحولات پس از آن به شکست انجامیده است.

متکی تاکید کرد: اروپا باید مقررات و قوانینی تدوین کند که در آن مشخص شود توهین به ادیان متفاوت با مفهوم آزادی بیان است. نمی‌توان به دلیل نداشتن قوانینی مناسب از اهانت‌کنندگان به دین باوران حمایت کرد و انتظار همزیستی داشت.

وزیر امور خارجه سپس به موضوع افراط‌ گرایی اشاره کرد و گفت: مرتبط کردن افراط گرایی به دین برای بهره‌برداری از آن در جهت دین‌ستیزی به طور کلی و اسلام ستیزی به شکل خاص است در حالی که ما شاهد آزادی کامل سکولاریسم افراط گرایانه دینی در غرب هستیم، مسلمانان به عنوان افراط گرایان دینی در غرب معرفی و مورد برخورد قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: برخی دولتهای غربی با وجود تحمیل این شرایط بر افکار عمومی خود با رهبران افراط گرایان واقعی مذاکره و سیاستهای موسی قلعه‌ ای را پیروی می‌کنند و تصور می‌کنند که می‌توانند افراط گرایی را در محدوده برخی کشورها و یا خاورمیانه کنترل کرده و از آن در جهت منافع خود بهره‌برداری کنند. آیا این گونه عملکرد افراط گرایی را ترغیب می‌کند یا کنترل ؟ آیا مقابله با افراط ‌گرایی و مذاکره با آن روشی برای ترویج و تشویق آن تبدیل نشده است؟ آیا از این روش به جز اسلام ستیزی در غرب و غرب ستیزی جهان اسلام انتظار دیگری می‌توان داشت؟

وزیر امور خارجه تاکیدکرد: غرب واقع‌بینانه به آسیب‌شناسی سیاستهای خود بپردازد و سازوکارهای مناسب را برای مقابله با اسلام‌ستیزی تمهید کند.

وی در پایان گفت: ‌اسلام‌ستیزی چالشی برای همه است زیرا این مسئله دارای آثاری بر صلح و همنوایی بین‌المللی است و نمی‌توان احساس رنجش پیروان یک دین با فرهنگ و تمدنی بزرگ را نادیده گرفت.

کد مطلب 766804

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