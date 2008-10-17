رئیس مجلس دقایقی پیش وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از پایان سفر پنج روزه خود به سوئیس و فنلاند دقایقی قبل وارد فرودگاه مهرآباد شد و مورد استقبال شیخ الاسلام قائم مقام وزیر خارجه و رحیمی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور قرار گرفت.

لاریجانی در سفر خود به سوئیس در اجلاس پاییزه بین المجالس در ژنو شرکت کرده بود و سپس برای دیدار با رایزنی با مسئولان کشور فنلاند به مدت دو روز به هلسینکی پایتخت این کشور رفته بود.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم استقبال از رئیس مجلس شورای اسلامی حضور دارند.