  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۲۰:۳۱

بعد از پایان سفر پنج روزه ؛

رئیس مجلس دقایقی پیش وارد تهران شد

رئیس مجلس دقایقی پیش وارد تهران شد

هواپیمای حامل رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان که برای شرکت در اجلاس پاییزه بین المجالس به کشور سوئیس سفر کرده بود لحظاتی قبل در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از پایان سفر پنج روزه خود به سوئیس و فنلاند دقایقی قبل وارد فرودگاه مهرآباد شد و مورد استقبال شیخ الاسلام قائم مقام وزیر خارجه و رحیمی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور قرار گرفت.

لاریجانی در سفر خود به سوئیس در اجلاس پاییزه بین المجالس در ژنو شرکت کرده بود و سپس برای دیدار با رایزنی با مسئولان کشور فنلاند به مدت دو روز به هلسینکی پایتخت این کشور رفته بود.

 جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم استقبال از رئیس مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

 

 

کد مطلب 766807

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها