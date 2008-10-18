مصرف بیش از 700 میلیون لیتر فرآورده نفتی در کردستان

محمد پورزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری 727 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان کردستان مصرف شده است.

وی ادامه داد: در مدت یاد شده میزان 233 میلیون لیتر بنزین در استان مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد 8 درصدی مواجه بوده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان با اشاره به افزایش مصرف بنزین در شش ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان داشت: از عمده دلایل این افزایش می توان به ورود مسافر به استان در ایام تعطیلات عید نوروز و دیگر ماه های سال جاری اشاره نمود.

پورزاد افزود: بیشترین افزایش مصرف بنزین در شهرستان های سنندج، بانه و مریوان بوده که به دلیل وجود جاذبه های زیبای طبیعی و ورود مسافر این افزایش بیشتر از سایر نقاط استان بوده است.

وی به میزان نفتگاز مصرف شده در استان اشاره نمود و خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده 301 میلیون لیتر نفتگاز در استان به مصرف رسیده که این میزان در مقایسه با سال گذشته با رشد 6 درصدی همراه بوده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان در پایان گفت: همچنین مصرف نفت سفید در استان در مقایسه با سال گذشته حدود 3 درصد رشده داشته به گونه ای که مصرف شش ماه اول سال جاری 172 میلیون لیتر بوده است.