ژاپن، اتریش و ترکیه به عضویت غیر دائم شورای امنیت درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این رای گیری پنج کشور ایران، ایسلند، ژاپن، ترکیه و اتریش به عنوان نامزدهای ورود به شورای امنیت حضور داشتند که پس از مراسم رای گیری در مجمع عمومی سازمان، کشورهای ژاپن از آسیا و ترکیه و اتریش از اروپا توانستند به عنوان اعضای جدید غیردائم شورای امنیت شناخته شدند.

این اعضای جدید برای دوره 2009-2010 انتخاب شده اند و کار خود را از اول ژانویه 2009 آغاز خواهند کرد.

لازم به ذکر است که مدت حضور اعضای غیر دائم شورای امنیت در این نهاد دو ساله بوده و رای گیری برای انتخاب اعضای جدید هر دو سال یک بار انجام می شود.

تا پیش از رای گیری شب گذشته، ویتنام و اندونزی به عنوان نمایندگان آسیا در شورای امنیت حضور داشتند که به دلیل اتمام دوره اندونزی یک کشور آسیایی دیگر باید جایگزین آن می شد.

در رای گیری شب گذشته در انتخاب نماینده آسیا برای حضور در شورای امنیت ژاپن توانست با کسب 158 رای به این مهم دست یابد و ایران به عنوان دیگر نامزد 32 رای کسب کرد.

بر همین اساس، ترکیه 151 رای و اتریش نیز 133 رای در مراسم شب گذشته به دست آوردند تا به مدت دوسال به عنوان عضو غیر دائم در جلسات شورای امنیت حضور داشته باشند.