قیمت نان در قم افزایش می یابد

علی نیکان قمی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: با توجه به اینکه مزد کارگران در کشور افزایش یافته است از این رو نانوایی ها قادر به پرداخت این مزد نبوده و از این رو کیفیت نان در قم پایین است.



وی افزود: اگر کارگران به اندازه حق قانونی خود مزد دریافت کنند در پخت نان نیز دقت کافی کرده و کیفیت نان ها بهبود می یابد.



نیکان قمی آرد مناسب را نیز در این زمینه موثر عنوان کرد و اظهار داشت: کیفت آرد نیز در پخت نان با کیفیت تاثیر بسزایی دارد که باید استان در تهیه این آرد نیز تلاش کند.



فرماندار قم گفت: هم اکنون اطلاعیه نرخ جدید قیمت نان تهیه شده است و به زودی اعلام می شود و نان با این قیمت های جدید عرضه خواهد شد.



وی در خصوص تعیین قیمتهای جدید گفت: قیمت ها کارشناسی شده و به تعزیرات اعلام گردیده است که تعزیرات آرد ونان آن را اعلام خواهد کرد.



نیکان قمی با بیان اینکه با افزایش قیمت نان دیگر نان بی کیفت نباید در قم پخته شود اظهارداشت: بازرسان به صورت مستمر به واحدهای نانوایی سرکشی می کنند و در صورت هر گونه تخلف و یا ارائه نان بدون کیفیت به مشتریان با نانوایی متخلف برخورد خواهند کرد.



نیکان قمی افزود: مردم نیز در این زمینه بازرسان را یاری کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف آن موضوع را گزارش دهند.



در حال حاضر 700 نانوایی در سطح شهر قم فعالیت می کنند که مردم اکثر مناطق از عدم کیفیت نان در قم گلایه دارند.