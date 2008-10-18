حسنات خدمات برجسته آیت الله قدیری در پرونده این عالم متقی باقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"با تاسف و تاثر خبر درگذشت فقیه پرهیزگار مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ محمد حسن قدیری، رحمه الله علیه را دریافت کردم.

ایشان عمر با برکتی را در محضر امام راحل و دیگر برجستگان علمی و طی مدارج عالیه علوم حوزوی گذرانیده و سالهای متمادی به خدمات علمی در حوزه های علمیه نجف و قم اشتغال داشته اند. عضویت فقهای شورای نگهبان و نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه و همچنین عضویت در گروه پاسخ به استفتائات حضرت امام (رضوان الله علیه) در شمار خدمات برجسته ای است که حسنات آن در پرونده اعمال این عالم متقی مضبوط و باقی است. رحمت و رضوان الهی شامل حال ایشان باشد.

اینجانب به عموم ارادتمندان و شاگردان ایشان در قم، نجف و اصفهان و به خصوص به خاندان گرامی و فرزندان محترم ایشان تسلیت عرض می کنم."

سید علی خامنه ای

1387/7/26