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۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۴

پیام تسلیت رهبر انقلاب/

حسنات خدمات برجسته آیت الله قدیری در پرونده این عالم متقی باقی است

حسنات خدمات برجسته آیت الله قدیری در پرونده این عالم متقی باقی است

در پی درگذشت فقیه پرهیزگار آیت الله آقای حاج شیخ محمد حسن قدیری، از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"با تاسف و تاثر خبر درگذشت فقیه پرهیزگار مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ محمد حسن قدیری، رحمه الله علیه را دریافت کردم.

ایشان عمر با برکتی را در محضر امام راحل و دیگر برجستگان علمی و طی مدارج عالیه علوم حوزوی گذرانیده و سالهای متمادی به خدمات علمی در حوزه های علمیه نجف و قم اشتغال داشته اند. عضویت فقهای شورای نگهبان و نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه و همچنین عضویت در گروه پاسخ به استفتائات حضرت امام (رضوان الله علیه) در شمار خدمات برجسته ای است که حسنات آن در پرونده اعمال این عالم متقی مضبوط و باقی است. رحمت و رضوان الهی شامل حال ایشان باشد.

اینجانب به عموم ارادتمندان و شاگردان ایشان در قم، نجف و اصفهان و به خصوص به خاندان گرامی و فرزندان محترم ایشان تسلیت عرض می کنم."

سید علی خامنه ای

1387/7/26

کد مطلب 766909

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