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۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۹:۵۶

اولین همایش منابع شیلاتی خزر در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان از برگزاری اولین همایش کشوری منابع شیلاتی دریای خزر با همکاری شیلات و گروه شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی آبان ماه سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، حسین رستمی صبح شنبه در جلسه برنامه ریزی همایش در این اداره کل افزود: آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه منابع شیلاتی دریای خزر، مستحکم کردن هرچه بیشتر ارتباط علمی موجود میان محققان شیلاتی و تبادل اطلاعات بین مراکز مختلف شیلاتی از جمله اهداف این همایش ملی است.

وی اظهار داشت: در این همایش ملی اندیشمندان، متخصصان و فارغ التحصیلان رشته های شیلات به ارائه مقالات، آثار علمی خود در قالب سخنرانی و ارائه پوستر می پردازند.

رستمی خاطرنشان کرد: درحاشیه این همایش، نمایشگاه ملی شیلات و صنایع وابسته آن در بخش جنبی برگزار می شود تا آخرین دستاوردهای صنایع شیلاتی کشور به نمایش گذاشته شود و فرصتی برای تعامل و ایجاد همکاری نزدیک بین شرکتهای تولیدی و خدماتی صنایع مرتبط با شیلات به وجود آید.

به گفته وی، تکثیر پرورش آبزیان، روشهای مختلف صید، بوم شناشی، شناخت بررسی بیماریهای آبزیان و فیزیولوژی آبزیان را از مهمترین موضوعات این همایش اعلام کرد.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: فراوری آبزیان، شیمی و فیزیک دریا، حقوق و زیست دریا از دیگر عناوین این همایش کشور است.

وی از اندیشمندان و محققان خواست تا برای کسب اطلاعات جامع درباره این همایش کشوری به نشانی اینترنتی www.gauiccs.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 766915

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