اولین همایش منابع شیلاتی خزر در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، حسین رستمی صبح شنبه در جلسه برنامه ریزی همایش در این اداره کل افزود: آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه منابع شیلاتی دریای خزر، مستحکم کردن هرچه بیشتر ارتباط علمی موجود میان محققان شیلاتی و تبادل اطلاعات بین مراکز مختلف شیلاتی از جمله اهداف این همایش ملی است.

وی اظهار داشت: در این همایش ملی اندیشمندان، متخصصان و فارغ التحصیلان رشته های شیلات به ارائه مقالات، آثار علمی خود در قالب سخنرانی و ارائه پوستر می پردازند.

رستمی خاطرنشان کرد: درحاشیه این همایش، نمایشگاه ملی شیلات و صنایع وابسته آن در بخش جنبی برگزار می شود تا آخرین دستاوردهای صنایع شیلاتی کشور به نمایش گذاشته شود و فرصتی برای تعامل و ایجاد همکاری نزدیک بین شرکتهای تولیدی و خدماتی صنایع مرتبط با شیلات به وجود آید.

به گفته وی، تکثیر پرورش آبزیان، روشهای مختلف صید، بوم شناشی، شناخت بررسی بیماریهای آبزیان و فیزیولوژی آبزیان را از مهمترین موضوعات این همایش اعلام کرد.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: فراوری آبزیان، شیمی و فیزیک دریا، حقوق و زیست دریا از دیگر عناوین این همایش کشور است.

وی از اندیشمندان و محققان خواست تا برای کسب اطلاعات جامع درباره این همایش کشوری به نشانی اینترنتی www.gauiccs.ir مراجعه کنند.

