جهان تک قطبی پایان یافته است/ مک کین خطرناکتر از بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، "هاینز گرتنر" کارشناس علوم سیاسی و محقق وسسه سیاست بین الملل اتریش در گفتگو با روزنامه "استاندارد" تفاوتهای بین طرحهای کلی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در دو حزب جمهوریخواه و دموکرات را فاحش ارزیابی کرد و اظهار داشت : به عنوان مثال در جنگ عراق اوباما خود را موظف کرده است که نظامیان آمریکایی را در مدت زمان معینی از این کشور خارج کند. این در حالی است که رقیب وی مک کین هنوز عراق را به عنوان جبهه مرکزی در مبارزه با تروریسم می داند.

گرتنر در ادامه سخنوریهای جان مک کین را بسیارمحافظه کارانه دانسته و خاطر نشان کرد : بسیاری از نومحافظه کاران که از حکومت بوش دلسرد شده اند به وی پناه آورده اند..

وی در ادامه درباره مواضع اوباما اظهار داشت : کاندیدای دموکرات همواره به یکجانبه گرایی بوش انتقاد کرده و بر خلاف مک کین خواهان رفتار و برخورد مثبت با سازمان ملل است.

وی در ادامه با تاکید بر پایان جهان تک قطبی اظهار داشت : آمریکا مدت مدیدی است که دیگر تنها بازیگر اصلی در مسائل جهانی نیست و باید خود را با کشورهای دیگر هماهنگ کند.

وی افزود : همه قدرتهای بزرگ علاقمند به شرکت در اقتصاد جهانی هستند. روسیه و چین بازیگران مهمی هستند که ابزار کافی را در اختیار دارند تا مستقل عمل کنند. آمریکا نمی تواند به گونه ای عمل کند که این کشورها را طرد کند. ما در مسائل محیط زیست و انرژی و در مبارزه علیه تروریسم به این قدرتها نیازمندیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو مک کین را تندروتر از بوش ارزیابی کرده و اظهار داشت : وی می خواهد جهان را به دو بخش دموکراتیک و مستبد تقسیم کند و جبهه به زعم خود مبارزه با تروریسم را گسترش دهد.

گرتنر درباره میراث بوش در عرصه سیاست خارجی نیز اظهار داشت : بوش در همه جبهه ها در مبارزه علیه تروریسم شکست خورد.