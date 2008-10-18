کمیته المپیک نیاز به اصلاح ساختار دارد / دبیر کل همه کاره نیست

رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: طی 4 سال گذشته گام های خوبی درجهت اصلاح ساختارهای کمیته المپیک برداشته شد و حتی ساختار و سازماندهی جدیدی برای این مجموعه مورد تصویب قرار گرفت ولی فرصت اجرای این ساختار جدید را پیدا نکردیم و امیدوارم در دور جدید این هدف که می تواند به تسهیل شدن فعالیت ها و امور اجرایی کمیته المپیک کمک کند به عنوان یک استراتژی توجه شود.

قراخانلو با بیان اینکه تشکیلات کمیته ملی المپیک باید در قالب ساختار جدید کوچکتر و درعین حال فعال تر تعریف شود، اظهار داشت: در ساختار جدید بایستی بین بخش های اجرایی این کمیته تقسیم کارجدید صورت بگیرد و بسیاری از اموری که مربوط به آماده سازی و تدارک تیم های ورزشی است به فدراسیونها و یا حتی به آکادمی کمیته ملی المپیک سپرده شود.

وی اضافه کرد: ارتباط کمیته ملی المپیک با دولت و مجلس نیز به عنوان بازوان حمایتی ورزش کشور دارای نقص های اساسی است که این ضعف ها به ساختار کمیته المپیک بازمی گردد که می توان با سازماندهی جدی در این زمینه با دو قوه مجریه و مقننه درجهت حمایت های لازم و رفع نیازهای کمیته المپیک تعامل مثبت و سازنده ای برقرار شود و از این طریق زمینه موفقیت ورزش قهرمانی و حضور شایسته در بازیهای آسیایی و المپیک را فراهم کرد.

رئیس کمیته المپیک از بکارگیری مدیران سطح بالا در راس کمیسیون های کمیته ملی المپیک و همچنین توسعه روابط بین الملل را به عنوان دو بخشی که نیاز به تغییرات اساسی در آن احساس می شود نام برد و اضافه کرد: کمیته ملی المپیک می تواند با فعال کردن دائمی کمیته تدارکاتی فعالیت های روزمره خود را به این کمیته واگذارکند و بخش مدیریت اصلی و مغز متفکر کمیته با فراغ بال بیشتری به برنامه ریزی، سرمایه گذاری و هدفگذاری برای حضور قدرتمند در میدان بین المللی بپردازد.

وی اظهار داشت: ساختار جدید کمیته المپیک طی یک برنامه 8 ساله تدوین شده است که تصورمی کنم با اجرای آن بتوان ورزش قهرمانی را از روزمره گی و بی برنامگی نجات داد و آن را در مسیرحرکت برنامه محور و توسعه پایدار پیش برد.

قراخانلو در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دبیر کلی کمیته ملی المپیک به عنوان اجرایی ترین پست این کمیته اظهار داشت: این مسئله که گفته می شود دبیر کل تمامی امور اجرایی کمیته ملی المپیک را برعهده دارد یک خطای مدیریتی بسیار بزرگ است. در طول چهارسال گذشته در جهت اصلاح این تفکر حرکت کردم و اعتقاد دارم تمام کارهای اجرایی کمیته ملی المپیک نمی تواند توسط یک فرد انجام شود و اموراجرایی صرفا قائم به فرد باشد بلکه یک تیم قوی مرکب از هیئت اجرایی ، هیئت رئیسه و حتی معاونین رئیس کمیته ملی المپیک هستند که می توانند کارهای سنگین اجرایی را به خوبی و با کمترین ضریب اشتباه پیش ببرند و به اجرای مطلوب برنامه ها کمک کنند.

وی تصریح کرد: در ساختار جدید کمیته المپیک باید با تقسیم کار مسئولیت های اجرایی را به عهده مسئولان مختلف کمیته سپرد و از این طریق به تقویت سیستم نظارت و تسهیل اموراجرایی کمک کرد و تا از تمرکز تصمیمات در بخش اجرایی و قائم به فرد بودن مجموعه کمیته المپیک پرهیز شود.

رئیس کمیته المپیک درخصوص فضای حاکم بر انتخابات در آستانه برگزاری دهمین انتخابات کمیته ملی المپیک، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد توجه به منافع ملی و آینده ورزش کشور است که امیدوارم اعضای مجمع با درایت، هوشمندی و شناخت لازم از توانمندی های نامزدها در این زمینه به نامزدهای واجد شرایط رای اعتماد بدهند.

وی تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته که از تجربه بیشتری در کار دموکراتیک برخوردارند، تصمیم گیری ها به صورت جمعی و گروهی انجام می شود و به همین دلیل امکان بیشترین مشارکت در تصمیم گیری ها و تضارب آراء وجود دارد و به طبع خطای کمتری در تصمیم گیری ها دیده می شود و از این طریق ورزش در مسیر درست رشد و نمو می کند اما در کشورهایی که توجه کمی به اظهار نظرهای کارشناسی وجود دارد، تصمیمات توسط عده معدودی اتخاذ می شود که همین امر ضریب خطا را افزایش می دهد. به اعتقاد من باید به سمتی حرکت کنیم که افراد کارشناس و ذیصلاح که در ورزش اهلیت دارند به طورطبیعی در هر زمان در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند تا از این طریق بتوانیم به تصمیمات اصولی، کارساز، هدفمند و تاثیرگذار نزدیک شویم.

قراخانلو در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص عملکرد 4 سال گذشته کمیته ملی المپیک اظهار داشت: عملکرد کمیته در دوره گذشته قابل بررسی است و مستقل از یک حادثه که در المپیک پکن اتفاق افتاد و سهم مشخصی از آن به کمیته المپیک باز می گردد، مجموعه عملکرد کمیته قابل دفاع است و شخصا از نتایجی که ظرف 4 سال گذشته بدست آمده است ، بسیارخوشحال هستم.

وی تصریح کرد: برنامه محوری، سازماندهی، شفافیت درعملکرد و شخصیت دادن به فدراسیونها اتفاقات مبارکی بود که در دوره گذشته رخ افتاد و نباید چنین دستاوردهایی را به سادگی نادیده گرفت.

رئیس کمیته ملی المپیک یادآورشد: درطول 4 سال گذشته با صرف زمان قابل توجهی و همراهی یک تیم قوی از نیروهای قابل اتکا در ورزش کشوربرنامه 8 ساله کمیته المپیک را تدوین کردیم که مهمترین دستاورد آن برطرف شدن ضعف بزرگ فقدان یک برنامه استراتژیک در ورزش قهرمانی بود. اعتقاد دارم اگر در دوره جدید نیز فرصت خدمتی فراهم شود با جدیت تمام این بحث را پیگیری خواهم کرد.

قراخانلو درباره احتمال انتخاب مجدد خود برای ریاست کمیته ملی المپیک با توجه به کاندیداتوری علی آبادی اظهار داشت: در این زمینه اعتقادی به شانس ندارم چرا که معتقدم کاندیدا شدنم به عنوان بخشی از تکالیف ورزشی ام بود و باید برای خدمت به ورزش کشور در این عرصه وارد می شدم.

وی در بخش پایانی سخنان خود استقبال نامزدها ازانتخابات این دوره کمیته ملی المپیک را قابل توجه و کم نظیر عنوان کرد و اظهار داشت: استقبال خوب اعضای مجمع می تواند به واقعی تر شدن نتایج نهایی کمک کند و امیدوارم اعضای مجمع با بررسی برنامه نامزدها و شناخت از توانمندی ها و قابلیت های اجرایی افراد برای پست های مختلف ، زمینه ارتقاء جایگاه کمیته المپیک دربعد ملی و بین المللی فراهم شود.