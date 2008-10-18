ماجرای دعوت دایی به تیم ملی/ بدشانس ترین روز استقلال بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر برق شیراز با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب گفت: در این دیدار هر دو تیم ارائه گر بازی زیبایی بودند و شما شاهد بودید که استقلال در مجموع برتر از برق بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران ادامه داد: در این دیدار ما حملات زیادی داشتیم و فوتبال قابل قبولی را ارائه کردیم. برای رسیدن به پیروزی در این بازی همه چیز داشتیم جز شانس و من تصور می کنم این بازی بدشانسی ما بود.

امیرقلعه نویی در مورد قضاوت داور این دیدار گفت: کمتر اتفاق افتاده که آقای رفیعی برای ما داوری خوبی انجام دهد اما در مجموع فکر می کنم یکی از مواردی که اشتبیاه کرد و باعث گل خوردن ما شد این بود که در صحنه گل پای حریف بالاتر از صورت بازیکن ما بود اما ایشان متوجه نشدند.

وی با ابراز امیدواری از آینده استقلال گفت: امیدوارم این بدشانسی ها از تیم ما بیرون برود و بتوانیم در دیدارهای آینده به موفقیت و پیروزی برسیم و رفته رفته خود را به صدر جدول نزدیک کنیم.

قلعه نویی از تعویض هایش دفاع کرد و گفت: فکر می کنم این تعویض ها کاملا به موقع انجام شد و شما دیدید با آمدن فرهاد مجیدی ما یک پنالتی گرفتیم که بازهم بدشانسی باعث شد این توپ هم وارد دروازه نشود.

سرمربی استقلال از عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد و گفت: ما در این دیدار عملکرد خوبی داشتیم و قطعا از فردا با فراموشی این تساوی برای دیدار آینده برنامه ریزی می کنیم و تلاش خواهیم کرد در دیدار آینده این امتیازات را جبران کنیم.

در ادامه نشست خبری سرمربی استقلال خبرنگاری از قلعه نویی پرسید" آیا شما با دایی آشتی کردید ؟" که سرمربی استقلال گفت: من با علی دایی هیچ وقت قهر نبوده و نخواهم بود. ما با هم سه دوره در تیم ملی حضور داشتیم. من امروز می خواهم برای اولین بار در خصوص اینکه چرا در زمان مربیگری من در تیم ملی دایی به اردو دعوت نشد توضیح بدهم.

وی افزود: پس از آنکه سرمربی تیم ملی شدم با برادر دایی تلفنی حرف زدم و از او خواستم تا مقدمات برقراری تماس با دایی را فراهم کند. اما برادر دایی در واکنش به درخواست من گفت که وی به آمریکا سفر کرده است. من به بردار علی گفتم که اگر مقدور است که شماره او در آمریکا را به من بدهد یا اینکه به دایی بگوید با من تماس بگیرد. از آنجایی که فرصت کمی داشتیم و باید هر چه زودتر نفرات را به اردو دعوت کرده و کار آماده سازی را آغاز می کردیم مجددا از افشین پیروانی خواستیم با بردار دایی تماس بگیرد.

قلعه نویی ادامه داد: دقیقا حضور ذهن ندارم اما تصور می کنم 10 یا 15 روز پس از تماس من ، افشین با برادر وی تماس گرفت و پیگیر موضوع شد اما بردار علی اعلام کرد شما کار خودتان را بکنید و با دایی کاری نداشته باشید. ما هم نام دایی را در بین دعوت شدگان نیاوردیم . هر چند که می خواستیم قداست این بازیکن بزرگ تیم ملی فوتبال ایران حفظ شود.