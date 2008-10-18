تیم ملی فوتسال ایران در بین چهار تیم برتر جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رده‌بندی امتیازی 20 تیم حاضر در ششمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی تا پیش از برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال این رقابت‌ها حکایت از حضور تیم ایران در جمع چهار تیم برتر مسابقات البته از حیث میزان امتیاز دارد.

تیم کشورمان که در مرحله گروهی 10 امتیاز کسب کرده بود با چهار امتیازی که در مرحله دوم به دست آورد، جمع امتیازات خود را به عدد 14 رساند و پیش از برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال پایین تر از برزیل و اسپانیا و بالاتر از روسیه و ایتالیا بر سکوی سوم رقابت‌ها ایستاد.

امروز در بازی روسیه و ایتالیا هر تیمی برنده شود، 16 امتیازی شده و به رده سوم جدول رده‌بندی امتیازی مسابقات جام جهانی 2008 برزیل صعود می کند و ایران قطعا در این جدول چهارم خواهد شد.

جدول رده بندی امتیازی مسابقات فوتسال جام جهانی 2008 برزیل پیش از برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال این مسابقات به شرح زیر است:

1- برزیل 24 امتیاز

2- اسپانیا 22 امتیاز

3- ایران 14 امتیاز

4- روسیه 13 امتیاز- تفاضل گل 31+

5- ایتالیا 13 امتیاز- تفاضل گل 7+

6- آرژانتین 12 امتیاز

7- پاراگوئه 10 امتیاز- تفاضل گل 10+

8- اوکراین 10 امتیاز- تفاضل گل 3+

9- پرتغال 9 امتیاز

10- گواتمالا 6 امتیاز- تفاضل گل 5+

11- جمهوری چک 6 امتیاز- تفاضل گل صفر

12- ژاپن 6 امتیاز- تفاضل گل 11-

13- مصر 3 امتیاز- تفاضل گل 3-

14- تایلند 3 امتیاز - تفاضل گل 8-

15- کوبا 3 امتیاز- تفاضل گل 9-

16- لیبی یک امتیاز- تفاضل گل 7-

17- اروگوئه یک امتیاز- تفاضل گل 8-

18- آمریکا بدون امتیاز- تفاضل گل 19-

19- چین بدون امتیاز- تفاضل گل 20-

20- جزایر سلیمان بدون امتیاز- تفاضل گل 61-