  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

مالکی در هشداری جدی:

سخنان ضد ایرانی فرمانده نظامیان آمریکا بی اساس است

سخنان ضد ایرانی فرمانده نظامیان آمریکا بی اساس است

نخست وزیر عراق سخنان ضد ایرانی ژنرال "ریموند اودیرنو" فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور را بی اساس خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "نوری المالکی" با اشاره به اظهارات روز جمعه ژنرال اودیرنو در واشنگتن پست گفت: اظهارات اودیرنو مبنی بر اینکه ایران به نمایندگان پارلمان عراق برای ممانعت از تصویب توافقنامه امنیتی رشوه می دهد، می تواند موقعیت او را به خطر بیندازد.

نخست وزیر عراق که در جمع خبرنگاران کویتی بازدید کننده از عراق صحبت می کرد، افزود: وقتی که این فرمانده آمریکایی با چنین لحنی صحبت می کند به طور تاسف آوری روابط را پیچیده می کند و می تواند موقعیت خود را به مخاطره بیندازد.

وی گفت: چگونه مردی که به خوبی شهره است می تواند درباره موارد بی اساس این گونه صحبت کند، آنچه که گفته شد واقعاً تاسف آور است.

اودیرینو در مصاحبه خود مدعی شده بود که مدرکی درباره پرداخت رشوه به مقام های عراقی از سوی ایران در دست ندارد، اما گزارش های اطلاعاتی بسیاری وجود دارد که تهران به نمایندگان پارلمان عراق برای مخالفت با پیمان امنیتی رشوه پرداخت می کند.

کد مطلب 766976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها