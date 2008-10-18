سخنان ضد ایرانی فرمانده نظامیان آمریکا بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "نوری المالکی" با اشاره به اظهارات روز جمعه ژنرال اودیرنو در واشنگتن پست گفت: اظهارات اودیرنو مبنی بر اینکه ایران به نمایندگان پارلمان عراق برای ممانعت از تصویب توافقنامه امنیتی رشوه می دهد، می تواند موقعیت او را به خطر بیندازد.

نخست وزیر عراق که در جمع خبرنگاران کویتی بازدید کننده از عراق صحبت می کرد، افزود: وقتی که این فرمانده آمریکایی با چنین لحنی صحبت می کند به طور تاسف آوری روابط را پیچیده می کند و می تواند موقعیت خود را به مخاطره بیندازد.

وی گفت: چگونه مردی که به خوبی شهره است می تواند درباره موارد بی اساس این گونه صحبت کند، آنچه که گفته شد واقعاً تاسف آور است.

اودیرینو در مصاحبه خود مدعی شده بود که مدرکی درباره پرداخت رشوه به مقام های عراقی از سوی ایران در دست ندارد، اما گزارش های اطلاعاتی بسیاری وجود دارد که تهران به نمایندگان پارلمان عراق برای مخالفت با پیمان امنیتی رشوه پرداخت می کند.