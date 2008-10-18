افت کیفی و کمی لیگ دوومیدانی / غیبت پرتعداد چهره های سرشناس

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند رقابتهای مرحله چهارم لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور نسبت به دو مرحله قبل شرایط بهتری را داشت و حتی شاهد یک رکورد شکنی درمسابقات بودیم اما باز هم رکوردها و وضعیت دوندگان به خوبی دوره های قبل نبود تا باز هم شاهد سکون وسکوت در رقابتهای لیگ سال جاری باشیم.

در این هفته که روز جمعه در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد محمد ارزنده در پرش طول با کسب حد نصاب 7 متر و 82 سانتیمتر رکورد ملی این رشته را به میزان یک سانتی متر بهبود بخشید. رکوردهای کسب شده توسط دوندگان در مرحله چهارم از رقابتها به نسبت مرحله سوم بهبود داشت.

مرحله سوم لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور به دلیل همزمانی با مسابقات فوتبال در سکوت کامل خبری و حتی کاهش تعداد دوندگان برگزار شد.

از دیگر حاشیه های این هفته می توان به کنار کشیدن دوباره سجاد مرادی در دوی 800 متر اشاره کرد. این دونده المپیکی برای پیشرفت برادر خود امیر مرادی در این ماده از دوومیدانی شرکت نکرد و تنها به حضور در دوی 1500 متر اکتفا می کند. نبود احسان حدادی به دلیل ادامه مراحل درمان در آلمان و کنارکشیدن عباس صمیمی از رشته پرتاب دیسک نیز بیش از پیش در ورزشگاه به چشم می خورد.

در پایان این هفته از لیگ دوومیدانی کشور تیم نفت تهران بر صدر جدول رده بندی تکیه زده است. ذوب آهن اصفهان دوم و پیام بوشهر سوم است.

نتایج رقابتهای این هفته بدین شرح است :

100 متر: رضا قاسمی از ذوب آهن با 10 ثانیه و 68 صدم ثانیه

200 متر: پیمان رجبی از پیام بوشهر با 21 ثانیه و 66 صدم ثانیه

400 متر: محمد عاکفیان از نفت تهران با 47 ثانیه و 49 صدم ثانیه

800 متر: امیر مرادی از ذوب آهن اصفهان با یک دقیقه و 52 ثانیه و 55 صدم ثانیه

1500 متر: سجاد مرادی از ذوب آهن اصفهان با چهار دقیقه و یک ثانیه و 84 صدم ثانیه

5 هزار متر : محمد خزایی از نفت تهران با 15 دقیقه و هشت ثانیه و چهار صدم ثانیه

10 هزار متر: امید محرابی از نفت تهران با 31 دقیقه و 46 ثانیه و سه صدم ثانیه

110 متر با مانع: مجتبی پوستی از خراسان رضوی با 14 ثانیه و 43 صدم ثانیه

400 متر با مانع: طاهر گرافرد از پیام بوشهر با 51 ثانیه و 93 صدم ثانیه

سه هزار متر با مانع: کرم سهرابی از نفت تهران با 9 دقیقه و 17 ثانیه و 44 صدم ثانیه

پرش سه گام : قادر علیزاده از پیام بوشهر با 16 متر و پنج سانتی متر

پرش ارتفاع : امین حسین زاده رهبر از پیام بوشهر با دو متر و 15 سانتی متر

پرش طول : محمد ارزنده از نفت تهران با هفت متر و 82 سانتی متر

پرش با نیزه : اسحاق غفاری از پیام بوشهر با پنج متر و 20 سانتی متر

پرتاب دیسک : محمود صمیمی از ذوب آهن با 60 متر و 90 سانتی متر

پرتاب چکش : مسعود مقدم از خراسان رضوی با 65 متر و 48 سانتی متر

پرتاب نیزه : ایوب آرخی از نفت تهران با 72 متر و 57 سانتی متر

پرتاب وزنه: حمید نودهی از نفت تهران با 17 متر و 43 سانتی متر

پیاده روی از امیر خیرگو از پونل با 43 دقیقه و 48 ثانیه و دو صدم ثانیه

5گانه : هادی سپهرزاد با 2844 امتیاز

4 در 400 متر : نفت تهران

مرحله پنجم و پایانی لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور دو هفته آینده به مدت دو روز در تهران برگزار می شود.