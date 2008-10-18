نظربایف تفرقه افکنی میان ادیان و اقوام را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، نورسلطان نظربایف در همایش "جهان مشترک: پیشرفت از طریق تنوع" که دیروز جمعه 26 مهر ماه با حضور وزرای امور خارجه چندین کشور جهان برگزار شد، گفت: امروز ما مشاهده می کنیم که عدم تساهل دینی و قومی به طور خاص بسیاری از کشورها و مناطق جهان را در برگرفته است.

وی افزود: زمانی که سیاستهای بین المللی امروز با ایدئولوژی ترس شناخته می شود نمی توان به از بین بردن این روند کمک کرد. امروز نیز چون دوران قرون وسطی برخی افراد و احزاب خشونت طلب در رویاروییهای جهانی تلاش می کنند ایده خود را برما تحمیل کرده و مسلمانان را عامل تهدید به تمدن غرب معرفی می کنند.

رئیس جمهوری قزاقستان گفت: با چنین رویکردهایی باید جدی برخورد کرد چرا که این امر به اسلام هراسی در غرب و غرب هراسی در شرق منتهی می شود.

نظربایف گفت: باید از هر تفرقه ای میان تمدنها و خطوط فرهنگی و دینی پرهیز کرد.

