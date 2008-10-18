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۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

نظربایف تفرقه افکنی میان ادیان و اقوام را محکوم کرد

نظربایف تفرقه افکنی میان ادیان و اقوام را محکوم کرد

رئیس جمهور قزاقستان دیروز 26 مهر ماه در همایش "جهان مشترک" که در آستانه، قزاقستان برگزار شد هر اقدامی که با هدف جدایی میان خطوط دینی و قومی جهان صورت پذیرد را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، نورسلطان نظربایف در همایش "جهان مشترک: پیشرفت از طریق تنوع" که دیروز جمعه 26 مهر ماه با حضور وزرای امور خارجه چندین کشور جهان برگزار شد، گفت: امروز ما مشاهده می کنیم که عدم تساهل دینی و قومی به طور خاص بسیاری از کشورها و مناطق جهان را در برگرفته است.

وی افزود: زمانی که سیاستهای بین المللی امروز با ایدئولوژی ترس شناخته می شود نمی توان به از بین بردن این روند کمک کرد. امروز نیز چون دوران قرون وسطی برخی افراد و احزاب خشونت طلب در رویاروییهای جهانی تلاش می کنند ایده خود را برما تحمیل کرده و مسلمانان را عامل تهدید به تمدن غرب معرفی می کنند.

رئیس جمهوری قزاقستان گفت: با چنین رویکردهایی باید جدی برخورد کرد چرا که این امر به اسلام هراسی در غرب و غرب هراسی در شرق منتهی می شود.

نظربایف گفت: باید از هر تفرقه ای میان تمدنها و خطوط فرهنگی و دینی پرهیز کرد.

کد مطلب 766986

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