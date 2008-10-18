هیئت امنای نهاد کتابخانه ها پس از چهار ماه تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، با مشخص شدن ترکیب جدید هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نخستین جلسه این هیئت جدید پس از چهار ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

هنوز صورت جلسه این نشست اعلام نشده است اما به احتمال زیاد بحث ایجاد ردیف مستقل مالی برای نهاد، اقدامات انجام شده در حوزه های عمرانی از جمله ساخت کتابخانه های عمومی و مرکزی در کشور و پیگیری بحث تزریق کمکهای مالی ریاست جمهوری در سفرهای استانی برای این گونه پروژه ها، موضوعات بیست و دومین جلسه هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور و ششمین نشست آن در دوره جدید به دبیرکلی منصور واعظی و ریاست وزیر ارشاد خواهد بود.

چندی پیش دو عضو جدید هیئت امنای نهاد به آن ملحق شدند؛ سیدعلی حسینی عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و سید محمد قاسم حسینی معاون برنامه ‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعضای جدید هیئت امنا را تشکیل می دهند.

از زمان برگزاری آخرین جلسه هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور تاکنون چهار ماه می گذرد که این تاخیر به دلایلی از جمله معرفی نشدن اعضای جدید و نیز مشخص نبودن دستور کار هیئت امنا برای جلسات باز می گرشت.

نخستین جلسه هیئت امنای نهاد با ترکیب جدید از ساعت 19 تا 21 روز سه شنبه هفته جاری 30 مهر ماه با حضور تمامی اعضا در محل نهاد کتابخانه های عمومی برگزار می شود.

محمدحسین صفار هرندی (وزیر ارشاد و رئیس هیئت امنای نهاد)، منصور واعظی (دبیرکل)، علی اکبر اشعری (رئیس کتابخانه ملی)، رضا داوری اردکانی (رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، مهدی چمران (رئیس شورای عالی استانها، محبوبه مباشری (رئیس دانشگاه الزهرا)، سیمین دخت وحیدی (کتابدار و شاعر)، سید محمد قاسم حسینی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)، سید علی حسینی (مجلس شورای اسلامی) و علی اکبر شعردوست.