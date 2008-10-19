تمدید بیمه محصولات خونی طی دو هفته آینده

دکتر محمدقاسم ابراهیمی در خصوص آخرین وضعیت تمدید بیمه محصولات خونی کشور به خبرنگار مهر گفت: توافقات با شرکت بیمه ایران هنوز نهایی نشده ولی حداکثر ظرف دو هفته آینده به نتیجه خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه روند تمدید بیمه محصولات خونی هیچ مشکلی در انجام امور ندارد، افزود: تعهد شرکت بیمه ایران که سال گذشته با آنها به توافق رسیدیم ، پنج ساله است و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد.

ابراهیمی با عنوان این مطلب که سازمان انتقال خون ایران تمایل به تمدید قرارداد با شرکت بیمه ایران دارد ، در خصوص علت اظهار تمایل سازمان گفت: چون تعهدات شرکت بیمه پنج ساله است، بنابراین قرارداد با دو شرکت بیمه می تواند تفرق آراء ایجاد کند.

دبیر کمیته بیمه خون و محصولات خونی سازمان انتقال خون ایران در ارتباط با محل تامین اعتبار تمدید قرارداد بیمه ، افزود: اعتبار این موضوع در سرجمع اعتبارات سازمان دیده شده و هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه تخصیص اعتبار ارتباطی به مسئولیت بیمه ندارد ، تصریح کرد: مسئولیت شرکت بیمه گر در قبال تعهداتش مهم است.