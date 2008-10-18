سالانه 600 هزار تن محصولات زراعی در ایلام تولید می شود

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: استان ایلام در بخش کشاورزی دارای ظرفیتهای بسیار مناسب و مطلوبی است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان به دیگر نقاط کشور و کشور عراق نیز محصولات کشاورزی صادر می کند.

وی بیان داشت: سالانه 600 هزار تن محصولات کشاورزی در استان ایلام تولید می شود که بخش عمده ای از آن به دیگر استانهای کشور و بخشی هم از طریق مرز بین المللی مهران وارد کشور عراق می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه نزدیک بودن و امنیت از دلایل اصلی صادرات محصولات کشاورزی در مرز مهران به کشور عراق است، خاطر نشان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 98 هزار تن انواع محصول کشاورزی از این مرز به کشور عراق صادر شده است.

شهبازی عنوان کرد: این میزان صادرات محصولا کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 48 درصد کاهش یافته است.

این مسئول یادآور شد: محصولات کشاورزی صادر شده از این استان شامل گندم، ذرت، سیب، پیاز، هندوانه و ...است.

شهبازی شهرستان دهلران را قطب اصلی کشاورزی استان ایلام معرفی کرد.