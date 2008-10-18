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۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۵

پنج هزار نفر در ایلام آموزشهای قرآن را فراگرفتند

پنج هزار نفر در ایلام آموزشهای قرآن را فراگرفتند

ایلام - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: در شش ماهه نخست سال جاری پنج هزار نفر در این استان آموزشهای قرآن را فرا گرفته اند.

حشمت الله رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: طرحهایی به عنوان نهضت قرآن آموزی در تمام نقاط استان ایلام برگزار می شود که این تعداد افراد در این طرحها آموزشهای قرآن را فراگرفته اند.

وی بیان داشت: علاوه بر این طرح کلاسهایی به عنوان آموزش قرآن برگزار می شود که افراد می توانند از این کلاسها آموزشهای لازم قرآن را بیاموزند.

این مسئول با اشاره به اینکه آموزشهای قرآن به افراد در زمینه مختلف مفاهیم، روخوانی، حفظ و....ارائه می شود خاطر نشان کرد: مهمترین هدف از برگزاری این کلاسها ترویج و گسترش مفاهیم قرآنی در جامعه است.

رستمی یادآور شد: آشنایی مردم با قرآن و ترویج فرهنگ روخوانی و حفظ قرآن باید در جامعه گسترش یابد.

کد مطلب 767010

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