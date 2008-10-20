ایلام قابلیت ثبت 1500 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی دارد

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: استان ایلام با داشتن آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی یکی از استانهای تاریخی و زیبای کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد کارشناسان ایلام با وجود آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی قابلیت و ظرفیت ثبت یک هزار و 500 اثر در فهرست آثار ملی را داراست.

این مسئول با اشاره به اینکه کار شناسایی آثار تاریخی تمام نقاط استان ایلام در حال تکمیل شدن است، خاطرنشان کرد: شهرستانهای شیروان چرداول و دره شهر بیشترین آثار تاریخی استان را دارا هستند.

محمدی عنوان کرد: تا پایان سال جاری پیش بینی می شود 800 اثر تاریخی و فرهنگی استان ایلام در فهرست آثار ملی قرار گیرند.

این مسئول یادآور شد: امسال میزان اعتبارت اختصاص یافته به میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام از 10 میلیارد ریال در سال گذشته به 80 میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته است.