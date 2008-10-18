زمینهای مناسب برای ایجاد پارکینگهای مکانیزه معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست، مدیران املاک مناطق 22 گانه شهرداری تهران گزارش 6 ماهه عملکرد خود را ارائه کردند و هماهنگی های لازم در خصوص انجام برنامه های 6 ماهه دوم سال نیز انجام شد.

حمید آذرفر قائم مقام اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران در خصوص مصوبات این نشست ، گفت: شورای اسلامی شهر تهران اخیرا مصوبه ای تصویب کرده که حقوق مالکانی که املاکشان در تصرف شهرداری است در یک برنامه 5 ساله به آنها پرداخت شود. از این رو به ادارات املاک مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری تهران اعلام شد که آمار و اطلاعات کلی تصرفات شهرداری را گزارش کنند که ما بتوانیم در بودجه سال آینده در نظر بگیریم.

وی افزود: به مناطق شهرداری تفویض اختیار 6 ماهه ای برای قیمت گذاری املاک در سقف معین انجام شده بود و با توجه به اینکه در عملکرد 6 ماهه اصول قیمت گذاری صحیح را رعایت نموده اند این مهلت برای 6 ماه دیگر یعنی تا پایان سال تمدید شد.

آذرفر در ادامه گفت: در بخشی از این نشست رئیس اداره املاک سازمان حمل و نقل و ترافیک توضیحاتی در خصوص پارکینگ های مکانیزه ای که در مساحت های کم احداث می شود ارائه کرد که مقرر شد ادارات املاک مناطق زمینهای مناسب با قابلیت ایجاد پارکینگ های مکانیزه را معرفی کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از تامین درآمدهای شهرداری بر عهده اداره کل املاک و مستغلات است و یکی از مهم ترین راههای حصول درآمد، رونق گرفتن مشارکت و ساخت پروژه های انبوه است، گفت: به ادارات املاک تاکید شد همکاری لازم را با حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های مناطق داشته باشند تا بتوانند از محل فروش املاک و اموال غیرمنقول درآمدزایی کنند.