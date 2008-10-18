شرایط پالایش نفت عراق در ایران فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابهجی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 6 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین این پالایشگاه تا سال آینده افزوده می شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید پالایشگاه آبادان حدود 410 هزار بشکه در روز است که فرآورده های تولید شده از طریق خطوط لوله به سراسر کشور منتقل می شوند.

به گفته وی هم اکنون روزانه 800 تن گاز مایع، 9 میلیون لیتر بنزین، 18 تا 20 میلیون لیتر گازوئیل و 3 تا 5/3 میلیون لیتر نفت سفید نفت کوره در پالایشگاه آبادان تولید می شود.

ابهجی همچنین در خصوص طرحهای توسعه ای پالایشگاه آبادان تصریح کرد: برای توسعه این پالایشگاه 3 فاز تعریف شده که فاز اول این طرح به پایان رسیده و فاز دوم شامل نوسازی کامل پالایشگاه است که توسط شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در حال اجرا است.

مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان فاز دوم این طرح را شامل واحدهای جدید کیفی سازی ، هیدروژن، سلفورزدایی، هیدروکراکرو واحدهای بهینه سازی عنوان کرد و افزود: با تقسیم بندی هایی که از نظر زمانی برای اجرای فاز دوم صورت گرفته تا پایان سالجاری بخش مخازن و در شش ماهه نخست سال آینده عملیات ساخت سایر بخش های توسعه ای به پایان خواهد رسید.

ابهجی در خصوص فاز سوم توسعه این پالایشگاه توضیح داد:واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان با پیشرفتی 59 درصد اجرایی شده که پیش بینی می شود تا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.

وی تامین تجهیزات از خارج از کشور و تاخیر سازندگان داخلی به دلیل عدم واردات به موقع تجهیزات از خارج را از مهمترین دلایل تاخیر در اجرای فاز سوم طرح توسعه پالایشگاه آبادان دانست و تصریح کرد: در حال حاضرخط لوله ای برای انتقال نفت خام بصره به پالایشگاه آبادان درحال ساخت است که با تکمیل آن شرایط فرآورش پالایش نفت خام عراق در ایران فراهم خواهد شد.