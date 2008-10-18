پیکر آیت الله قدیری در قم تشیع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که نماینده دفتر مقام معظم رهبری، وزیر اطلاعات، آیت الله صانعی، آیت الله ری شهری، سید حسن خمینی، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طلاب و مردم استان حضور داشتند، پیکر ایشان از مسجد امام حسن عسگری (ع) تشیع و در حرم مطهر به خاک سپرده شد.



نماز میت نیز توسط آیت الله مکارم شیرازی بر پیکر پاک آیت الله قدیری اقامه شد.



آیت الله قدیری از فضلای بزرگ حوزه علیمه قم بود و سال ها مسئولیت استفتائات دفتر مقام معظم رهبری در قم را بر عهده داشت.