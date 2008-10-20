یک میلیون و 330 هزار دام در نیشابور واکسینه شدند

دکتر محمود جوادی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: 800 نوع بیماری مشترک بین انسان و حیوان وجود دارد که باید علیه آنها مبارزه نمود.

وی ادامه داد: در شش ماهه اول امسال موفق به واکسیناسیون بیش از یک میلیون و 330 راس گاو، گوسفند و بز علیه برسلوز و خون گیری از تعداد 7 هزار و 966 راس گاو و حذف دامهای آلوده گام بسیار بلندی در زمینه مبارزه با این بیماری در شهرستان برداشته شده که نتیجه آن در میزان آلودگیهای انسانی کاهش محسوس دارد.

وی اظهار داشت: حفظ و حراست از ذخایر دامی و تامین امنیت غذایی جامعه یکی از وظایف جهادکشاورزی است و به همین منظور از سه هزار و 593 اماکن عمومی سطح شهرستان بازدید صورت گرفته که در 506 مکان از آنها موارد غیربهداشتی مشاهده شده و پرونده شت مورد از متخلفین برای برخورد قانونی به دادگاه ارجاع داده شد.

جوادی نژاد ادامه داد: همچنین مقدار ه هزار و 601 کیلوگرم محموله پروتئینی غیرقابل مصرف تشخیص داده شد و معدوم شد و مقدار 19 هزار کیلوگرم گوشت قرمز و آلایش غیرقابل مصرف قبل از توزیع در سطح شهرستان در کوره لاشه سوز کشتارگاه معدوم شد.

دکتر جوادی نژاد یادآور شد: ضمن بازرسی از کشتارگاههای طیور مقدار 37 هزار کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش غیرقابل مصرف قبل از عرضه درسطح شهرستان معدوم شد.