واحدهاي مسكوني اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) قابل سكونت نيستند

وي در خصوص فضاهاي تخريب شده گفت: هيچكدام از واحدهاي تخريب شده به گونه اي نيست كه شرايط فعاليت معتادان ، خلافكاران و قاچاقچيان را فراهم آورده باشد.

وي ادامه داد: طبيعت هر كار عمراني با توجه به شرايطي كه بافت پيراموني حرم مطهر امام رضا(ع) را دارد اين است كه تا تخريب نكنيم قادر به اجراي طرح نوسازي نخواهيم بود.

پژمان در خصوص مدارس مناطق فرسوده اين بافت گفت: شهرداري ثامن هيچ واحد آموزشي را تخريب نكرده است.

وي افزود: اگر شاهد تخريب بخشي از مدارس هستيم مربوط به مالكان مدارس بوده و تخريب آن هيچ گونه ارتباطي با طرح ساماندهي و شهرداري ثامن ندارد.

شهردار منطقه ثامن از دعوت سازندگان و سرمايه گذاران در ساخت پيراموني طرح ساماندهي اطراف حرم مطهر (رضا) خبر داد و گفت: بخشي از بافت پيراموني طبق قانوني به سرمايه گذاران خارجي مسلمان براي احداث واحدهاي اقامتي و پذيراي واگذار مي شود.

شهردار مشهد همچنين گفت: شهرداري مشهد هميشه در پاسخگويي به نياز شهروندان در زمينه ساخت و سازها با چالش روبرو بوده است.

مهندس سعيد هاشم بني هاشمي در آيين معارفه علي اكبر مددي شهردار منطقه يك مشهد افزود: افزايش جمعيت ناشي از مهاجرت و مواليد در شهر مشهد سبب شده تا مديريت شهري نتواند پاسخگوي نياز شهروندان در زمينه ساخت و سازها باشد.

وي گفت: پاسخگويي به نياز شهروندان نبايد به گونه اي باشد كه فكر كنيم چون اختياراتي داريم حق با ماست.

وي ادامه داد: براي پاسخگويي مطلوب به نياز شهروندان در زمينه ساخت و سازها بايد راهكار نويني ارايه داد.