نظام سلامت کشور نیازمند مدیریت واحد است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام محمدعلی صدوقی، صبح امروز در پنجاه و نهمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور اظهار داشت: بحث تولیت واحد و متمرکز در مدیریت نظام سلامت کشور بسیار ضروری است زیرا عدم هماهنگی ها در بسیاری موارد مخاطبان دریافت خدمات را دچار مشکل می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت بودجه و مدیریت برنامه ریزی و اجرا در نظام سلامت توسط دو وزارتخانه انجام می شود، افزود: مدیریت واحد در این زمینه به طور قطع نتایج مطلوبتری در بر خواهد داشت.

صدوقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناهماهنگی هایی در تعیین و تشخیص میزان دستمزد و هزینه های پزشکان و بیمارستانها عنوان کرد: وجود برخی قوانین و ناهماهنگی ها میان وزارت بهداشت و نظام پزشکی این امر را دچار مشکل کرده است و به نظر می رسد قوانین نظام پزشکی نیازمند اصلاح است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد همچنین با اشاره به ناکافی بودن سرانه های بهداشت و سلامت در این استان بیان داشت: به رغم اینکه یزد از استانهای سرآمد در زمینه بهداشت و سلامت است، سرانه ها به هیچ وجه پاسخگوی نیاز مردم یزد نیست و هیئت دولت و نمایندگان مجلس به فکر افزایش سرانه های بهداشت و درمان همچنین توسعه تجهیزات پزشکی باشند.

صدوقی خاطرنشان کرد: بیماریهای خاص در یزد نیازمند توجه جدی مسئولان است که در این امر بیماریهایی چون دیابت و سرطان به دلیل شیوع بیش از حد در استان به توجه جدی تر مسئولان نیاز دارد.