خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: حکومت یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که شکلهای نخستین آن با پیدایش اولین جوامع انسانی پدیدار گشته اند و انسانها فراخور سیرتکامل آرا و اندیشه های خویش، اشکال متنوعی از آنها را شکل داده و تکامل بخشیده اند.

زیباترین و نیک فرجام ترین گونه های حکمرانی و حکومت در طول تاریخ توسط پیامبران برگزیده خداوند متعال و اولیای او تجلی یافته است.

پرمایه ترین متون ادبی به جای مانده برای بازسازی این سنت الهی، مربوط به دوران حکومت کوتاه امام علی(ع) است. دورانی که با وجود کوتاهی، بیشترین دستاورد جامعه بشری را در تحقق عدالت اجتماعی، عرضه داشته و مصادیق اجرای عدالت حق مدار را نمایان ساخته است.

بدون شک زیبایی کلام و تجلی بی نظیر قدرت ادبیات از مهمترین دلایل بقای این متون ادبی است. زیبایی و قدرتی که حتی دشمنان و مخالفان سنت علوی را وا می داشت با وجود خصومت با محتوای کلام حضرت، ظاهر آن را حفظ کرده و به نسلهای بعدی منتقل کنند.

کتاب "مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البلاغه امام علی(ع)" در پنج بخش و چهارده فصل تدوین شده و هر فصل نیز مباحث مختلفی را شامل می شود.

مبانی شکل گیری حکومت حق مدار، عرصه های حکمرانی حق مدار، خرده سیستمهای حکومت حق مدار، مبانی و بنیانهای سیستم حکومت حق مدار و آینده جهان و حکومت حق مدار عناوین بخشهای مختلف این کتاب هستند .

اندیشه حکمرانی، حکومت در پرتو زبان اندیشه، عدالت در رویکرد لیبرال دموکراسی، نظام منطقی قانونگذاری و ابعاد عدالت اجتماعی، مشارکت در حکومت حق مدار، نقش بی بدیل دستگاه قضایی و حکومت، قضایای منطقی سیستم خط مشی گذاری حق مدار و اثر شگفت انگیز حکومت امام علی(ع) بر تحول ادبیات حکمرانی نیز برخی عناوین بخشهای مختلف کتاب "مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البلاغه امام علی(ع)" هستند.