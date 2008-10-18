مقابله با شبه نظامیان وظیفه پاکستان است نه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، "آصف علی زرداری" خاطر نشان کرد:" اساسا این جنگ ماست و به اشتباه به عنوان جنگ آمریکا توصیف شده است."

وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که پاکستان خواستار گفتگو با دولت آتی آمریکا درباره افزایش سطح سرمایه گذاری در مناطق مرزی خود است.

بر پایه این گزارش، روابط واشنگتن و اسلام آباد پس از حملات اخیر نیروهای آمریکا به مناطق مرزی پاکستان تنش دار شده است.

زرداری گفت که اسلام آباد سرمایه گذاری در مناطق قبیله ای را که مواضع شبه نظامیان در آنجا قرار دارد، تشویق خواهد کرد. سفر چهار روزه وی به چین روز گذشته پایان یافت.

وی تصریح کرد:" ما به دنبال گفتگو با دولت جدید آمریکا هستیم. ما همچنین مجدانه برای امضای FTA ( توافق تجارت آزاد) برای این مناطق کار خواهیم کرد."

