حضور مستقیم مخابرات در برخی مناطق برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش مسئولان برخی شرکتهای PAP (ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت) اعتراضاتی را مبنی بر عدم تعهد مخابرات در مورد اینترنت پرسرعت مطرح کردند. یکی از مدیران این شرکتها اعلام کرد: طبق برنامه دولت تا پایان سال 88 موظف است 5/1میلیون پورت در کشور ارائه دهد که باید از سوی شرکت های PAP اجرا شود که متاسفانه این اقدام تاکنون محق نشده که دلیل عمده آن کارشکنی مخابرات است.

پس از آن چند تن از نمایندگان مجلس در گفتگو با مهر بر بررسی اینترنت پرسرعت در مجلس تاکید کردند.

فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مهر به بررسی های کمیته مخابرات مجلس در خصوص اینترنت پر سرعت ADSL اشاره کرد و گفت: مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد در کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که به زودی گزارشی از سوی این کمیته ارائه می شود.

علاوه بر این مشکلات برخی از مردم توانایی استفاده از اینترنت پرسرعت را به دلیل عدم پوشش توسط شرکت های PAP را ندارند که در این زمینه مدیر عامل شرکت مخابرات تاکید کرده است: جاهایی که PAPها هستند نمی‌رویم اما مخابرات به جاهایی که PAPها نتوانستند بروند و مردم سرویس می‌خواهند، می‌رود.

مهندس فیضی در خصوص صرفه اقتصادی ارائه اینترنت پرسرعت توسط مخابرات در جاهایی که PAPها نرفته‌اند، خاطر نشان کرد: صرفه اقتصادی این سرویس برای ما نگهداشتن مشترکانمان است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: قبلاً دیدگاه ما در ارائه خدمات دولت، سازمان‌های نظارتی ارائه سرویس اجباری بود و الان دیدمان حقوق سهامداران، نظارت حاکمیت و جلب مشترک است.

وی این دیدگاه را ضامن سود برشمرد و افزود: حفظ حقوق سهامداران، نظارت حاکمیت و جلب رضایت مشترک همگی سود است.