کوهنوردی را در هر دو بخش قهرمانی و همگانی توسعه می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی در مراسم افتتاحیه شصت و هشتمین مجمع جهانی فدراسیون کوهنوردی که صبح امروز در محل هتل لاله برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری چنین اجلاسی علاوه بر نقش مهم آن در ترسیم افق های روشن و گام های موثری که در پیشبرد اهداف مورد نظر دارد، به سهم خود می تواند برای گسترش دوستی ها و روابط کشورهای شرکت کننده بستر مناسبی را فراهم آورده و در کنار آن زمینه های شکل گیری تعاملات سودمند و بهره مندی از توانمندی طرفین را نیز بوجود آورد.

وی با اشاره به حضور چشمگیر جامعه کوهنوردی ایران در صعود به قلل مرتفع جهان و حضور در مجامع بین المللی خاطرنشان کرد: ورزش کوهنوردی به عنوان ورزشی انسان ساز در فرهنگ ما جایگاه ویژه ای دارد .این رشته به عنوان یک ورزش فراگیر از علاقه مندان بسیاری در سنین مختلف برخوردار است و با توجه به نقش نیروی انسانی در توسعه پایدار، جایگاه کوهنوردی در توسعه ورزش همگانی بیش از پیش خود را نشان می دهد.

رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به امکانات طبیعی مناسب کشورمان برای کوهنوردی گفت: ما همواره تلاش می کنیم تا این ورزش را هرچه بیشتر در سطوح مختلف جامعه گسترش دهیم و از استعدادها و سرمایه های طبیعی کشورمان نهایت بهره را ببریم.

علی آبادی با اشاره به جذابیت های گردشگری کشورمان گفت: آنچه برای ما و همه کشورها مهم است توجه ویژه به جنبه های زیست محیطی و محافظت از طبیعت است و باید قدر این میراث گرانبها را دانسته و به خوبی این امانت را تحویل نسل های بعدی بدهیم.

وی تصریح کرد: توسعه ورزش کوهنوردی در دو بخش قهرمانی و همگانی به صورت جدی مورد توجه ما قرار دارد و با توجه به برخورداری از امکانات طبیعی و همچنین نیروی انسانی مستعد ، دغدغه ای از این بابت نداریم .