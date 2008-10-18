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۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۳

19 هزار مازندرانی به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مراجعه کردند

ساری - خبرگزاری مهر: طی سه ماهه گذشته، 19 هزار و 220 مازندرانی به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی استان مراجعه کردند.

معاون آموزش دادگستری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: این افراد با مراجعه به واحدهای فوق پاسخ سئوالات خود را دریافت کردند.

محمد علی کریمی مله افزود: تعداد هزار و 506 نفر نیز از طریق تماس تلفنی 129 مشاوره و راهنمایی شده اند.

وی تصریح کرد: برای 310 نفر که از توان مالی خوبی برخوردار نبوده اند نیز وکیل معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد.

معاون آموزشی دادگستری کل استان مازندران ادامه داد: همچنین تعداد هزار و 817 نفر از وکلاء و مشاورین حقوقی قوه قضاییه استان در واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی طبق جدول زمان بندی جهت ارائه مشاوره به مردم حضور یافتند.

کد مطلب 767200

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