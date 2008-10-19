افشین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، ایمن‌سازی کلی در موارد و زمینه‌های مختلف، رعایت شیوه‌های نوین در ساخت و سازها و مقابله با بلایای طبیعی را مورد تاکید قرار داد.

عزیزی وقوع بلایای طبیعی در جهان به ویژه در ایران و این خطه را رو به افزایش دانست و گفت: با اقدامات پیشگیرانه می‌توان آسیب‌های این حوادث را کاهش داد.

وی با اشاره به اینکه برخورد با حوادث باید پیشگیرانه باشد، اظهارداشت: برخورد با حوادث باید مسئولانه و پیشگیرانه باشد تا کمترین زیان و خسارت به مردم وارد شود.

عزیزی گفت: خطرپذیری جامعه‌ ای که در حوادث طبیعی آمادگی نداشته باشد، بیشتر است و این خطرات ناشی از بی‌تدبیری انسان بوده و طبیعت گناهی ندارد.

وی همچنین با بیان اینکه باید بلایای طبیعی را جدی گرفت، گفت: به رغم تنظیم برنامه‌ و بودجه کافی باید دستورالعمل‌ها و سازماندهی مناسبی صورت گیرد و ارتباطات برون سازمانی تقویت شود.

این مسئول همچنین تخریب و دست بردن در طبیعت را از مهمترین عوامل بروز حوادث طبیعی دانست و افزود: انسان بر پایه نیاز خود و در بسیاری مواقع بیش از حد نیاز خود به از بین بردن جنگل‌ها، بوته‌ها و علفزارها و منابع آبی طبیعت اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: از بین بردن درختان و جنگل‌ها و از دست دادن علفزارها و بوته‌ها و استفاده بسیار زیاد از منابع آبی زیرزمینی، پایین تر رفتن سطح تراز آبها و کم شدن سفره‌های آب زیرزمینی و حرکت شوره ‌زارها به سمت آبهای طبیعی، عواملی است که می‌تواند در بروز بحران موثر باشد.