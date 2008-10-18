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۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۶

نصیریان کارگاه نمایش سنتی ایرانی برگزار می‌کند

علی نصیریان کارگاه تخصصی نمایش سنتی ایران (تخت حوضی) را در فرهنگستان هنر برپا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه فرهنگی هنری آسمان اعلام کرد این کارگاه در ادامه برپایی کارگاه‌های تخصصی در مجموعه آسمان فرهنگستان هنر و معاونت امور هنری با همکاری گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برپا می‌شود.

نصیریان در این کارگاه تخصصی عملی به تحلیل فضای نمایش، تکنیک‌ها و روش‌های اجرایی این گونه نمایشی ایرانی می‌پردازد. علاقمندان به حضور در این کارگاه باید در زمینه هنرهای نمایشی دارای سابقه آموزشی و عملی باشند. هنرجویان کارگاه پس از ثبت‌نام و انجام مصاحبه انتخاب می‌شوند.

متقاضیان حضور در کارگاه تا شنبه 11 آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت فرهنگستان هنر www.honar.ac.ir و وبلاگ www.doostdareaseman.blogfa.com نسبت به ثبت نام و ارسال نمابر فرم پرسشنامه به شماره 22751763 اقدام کنند.

کد مطلب 767229

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