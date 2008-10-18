به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه فرهنگی هنری آسمان اعلام کرد این کارگاه در ادامه برپایی کارگاه‌های تخصصی در مجموعه آسمان فرهنگستان هنر و معاونت امور هنری با همکاری گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برپا می‌شود.

نصیریان در این کارگاه تخصصی عملی به تحلیل فضای نمایش، تکنیک‌ها و روش‌های اجرایی این گونه نمایشی ایرانی می‌پردازد. علاقمندان به حضور در این کارگاه باید در زمینه هنرهای نمایشی دارای سابقه آموزشی و عملی باشند. هنرجویان کارگاه پس از ثبت‌نام و انجام مصاحبه انتخاب می‌شوند.

متقاضیان حضور در کارگاه تا شنبه 11 آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت فرهنگستان هنر www.honar.ac.ir و وبلاگ www.doostdareaseman.blogfa.com نسبت به ثبت نام و ارسال نمابر فرم پرسشنامه به شماره 22751763 اقدام کنند.