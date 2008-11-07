قرعه ایران سخت است/ فرصتی برای برنامه های تدارکاتی نداشتیم

مدیر فنی تیم ملی هندبال بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بعد از قرعه کشی رقابتهای هندبال قهرمانی بانوان آسیا تیم ایران در گروه اول با تیم های کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و ازبکستان قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه قرعه تیم ایران در این مسابقات سخت است افزود: تیم هندبال بزرگسالان ایران در حالی برای اولین بار عازم رقابتهای قهرمانی آسیا می شود که فرصت زیادی برای شناختن وضعیت تیم های دیگر آسیایی نداشت.

کریمیان با بیان اینکه ما انتظار کسب نتیجه از این تیم را نداریم گفت: اردوهای این تیم در فاصله سه ماه پیش آغاز شد و هرچند از حضور یک مربی خارجی نیز استفاده کردیم. ما چاره ای نداشتیم زمان به ما اجازه نمی داد تا بتوانیم بر روی کارهای بدنسازی یا تکنیکی ورزشکاران کار اساسی انجام دهیم و تنها توانستیم در این مدت کم هماهنگی ورزشکاران را بیشتر کنیم.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که " آیا تساوی یا باخت در بازیهای تدارکاتی نشان دهنده ضعف این تیم است" افزود: از نظر " تامارا زول کینا" مربی خارجی تیم ملی هندبال بانوان تساوی یا باخت در بازیهای تدارکاتی مهم نیست. بلکه در این فرصت اندکی که برای آماده سازی این تیم در اختیار داشتیم شناخت ترکیب تیم و نفرات فنی از همه مهمتر است.

وی با اشاره به اینکه این تیم اولین تیم با حجاب این رشته در آسیا و جهان است، گفت: این ویژگی تیم و نبود زمان باعث شد تا نتوانیم بانوان را به اردوهای برون مرزی و بازیهای تدارکاتی اعزام کنیم در کنار آن برخی از مسائل حاشیه ای نیز منجر به حضور نیافتن کشورها برای برپایی اردو و مسابقه در داخل کشورمان شد.

وی تصریح کرد: با پیگیری فراوان موفق شدیم چند روز قبل از عزیمت به مسابقات قهرمانی آسیا، یک تیم از باکو آذربایجان را برای مدت سه تا پنج روز به ایران دعوت کنیم که امیدواریم بچه ها از این فرصت بهترین استفاده را کنند.