اشغال فضای پیاده روها مرگ و میر عابران پیاده را افزایش می دهد

سرهنگ محمدکریم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از آنجا که 60 درصد کشتگان تصادفات استان تهران را عابران پیاده تشکیل می دهند و کاهش این آمار در دستور کار راهنمایی و رانندگی قرار گرفته است.

وی افزود: حفظ جان عابران پیاده تنها از سوی راهنمایی و رانندگی میسر نیست و باید با آموزش صحیح شهروندان در زمینه ترافیک و عبور و مرور و همکاری سایر ادارات مربوطه مانند اداره راه در مسیرهای خارج از شهر و شهرداری ها در مسیرهای درون شهری سلامت جان شهروندان را افزایش داد.

این مسئول خاطرنشان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی در فواصل و مناسبت های مختلف با ارائه آموزشهای لازم به کودکان و نوجوانان تلاش کرده است تا فرهنگ ترافیک را در این افراد درونی کرده و در سال های آینده شاهد نتایج آن در سطح استان و کشور باشیم.

وی عنوان کرد: اما بعضی از تلفات عابران پیاده در حوادث به دلیل نبود امکانات شهری مانند خطوط گذرگاه عابر پیاده، پل هوایی، وجود برخی از موانع در پیاده روها و ... است که این امر نیز باید با همکاری و مساعدت بیشتر شهرداری ها محقق شود.