سومین جشنواره طبخ و عرضه آبزیان در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضوانعلی فتحی ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری سومین جشنواره طبخ و عرضه آبزیان مازندران در فرمانداری آمل گفت: این جشنواره هفتم تا نهم آبان ماه در دو سالن ترمینال شهرستان آمل برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به استقبال خوب وگسترده مردم استان خصوصا مردم شهرستانهای ساری و بابل از جشنواره قبلی طبخ و عرضه آبزیان استان و تاکید اکثریت بازدید کنندگان از اثرات مثبت و آگاهی بخشی این اداره کل اقدام به برگزاری شهرستانی این جشنواره در سطح استان کرده است.

به گفته فتحی، با استفاده از نظرات اخذ شده و به منظور ترویج و توسعه فرهنگ مصرف آبزیان ، افزایش سطح سلامت جامعه و معرفی ارزشهای غذایی فراوان ماهی ، بهمراه معرفی تنوع شیوه های طبخ ماهی ، سومین جشنواره را در اوایل آبانماه سالجاری در دو سالن ترمینال شهرستان آمل برگزار نماید .

وی در ادامه افزود : در این جشنواره همانند جشنواره قبلی ، برگزاری مسابقه طبخ ماهی در 5 محور ، حفظ ارزشهای غذایی ماهی ، با صرفه بودن ، بهترین تزئینات ، نوآوری و خلاقیت ، کیفیت طعم و مزه غذا پیش بینی گردیده که علاقمندان می توانند با طبخ ماهی در منازل خود و شرکت در این مسابقه از جوایز آن بهره مند شوند.