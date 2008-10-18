تیم پتروشیمی در فوتسال المپیاد ورزشی وزارت نفت قهرمان شد

غلامعلی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در جریان این مسابقات با اشاره به اینکه تیم های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت پالایش و پخش آبادان در رشته فوتسال به ترتیب دوم و سوم شدند، افزود: در رشته والیبال تیم شرکت ملی نفت اول شد و تیم شرکت ملی گاز عنوان دوم را کسب کرد و تیم پالایش و پخش الف سوم شد.

وی با بیان اینکه این المپیاد فردا نیز با برگزاری مسابقات تیراندازی، تنیس خاکی و کشتی پیگری خواهد شد، اضافه کرد: این مسابقات تا سوم آبان در سالن های ورزش مختلف شهرستان اراک به میزبانی شرکت گاز استان مرکزی جریان دارد و شرکتهای مرتبط با وزارت نفت از برگزاری این مسابقات استقبال خوبی کردند.

این مسئول در ادامه با اشاره به مسابقات انفرادی رشته تنیس روی میز در سالن پینگ پنگ مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک گفت: در ایـن مسابقات 22 شرکت کننده در قالب 21 بازی به صورت تک حذفی با هم رقابت کردند که قربانعلی ذولفی از شرکت صنایع پتروشیی ایران اول شد.

صیادی افزود: همچنین صادق ادهمی از شرکت مناطق نفت خیز جنوب دوم شد و مسعود امیری نیا از شرکت ملی نفت و محسن کارنما از مناطق نفت خیز جنوب به صورت مشترک سوم شدند و در بخش تیمی تنیس روی میز تیم های مناطق نفت خیر جنوب، شـرکت ملی نفت و پتروشیمی به ترتیب اول تا سوم شدند.

ششمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی کارکنان وزارت نفت از بیست و پنجم مهر ماه جاری در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک با حضور بیش از 600 ورزشکار از تیم های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، صنایع پتروشیمی الف و ب و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به مدت 10 روز در رشته های والیبال، کشتی آزاد و فرنگی، تنیس روی میز، فوتسال، تنیس خاکی، شطرنج، تیراندازی و دو و میدانی آغاز شده است.

